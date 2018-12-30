Fuarlara yabancı ilgisi büyük

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ANFAŞ Hotel Equipment 30. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile ANFAŞ Food Product 26. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, 16-19 Ocak 2019 tarihleri arasında Antalya Expo Center'da kapılarını açmaya hazırlanıyor. ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, "Fuarlarımızda sektörde kendini kanıtlamış, ihracatta önemli başarılara imza atmış otel ekipmanları ve gıda sektörünün marka firmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Yurt içi katılımcılarımızın yanı sıra bu yıl Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Cezayir, Danimarka, Fas, Filistin, Gana, İsrail, İtalya, Libya, Lübnan, Nijerya, Suudi Arabistan, Ukrayna ve Ürdün'den olmak üzere toplam 15 ülkeden katılımcıyı, ziyaretçilerimizle bir araya getireceğiz" şeklinde konuştu.Turizmde 2018 yılının moral yılı olduğunu ifade ederek 2019 sezonu öncesi renovasyon çalışmalarının ANFAŞ fuarlarında şekilleneceğini söyleyen Ali Bıdı, "Turizmde rekorlara ev sahipliği yaptığımız 2018 yılının ardından 200'e yakın turistik tesis, renovasyon kararı aldı. ANFAŞ olarak ülkemizin dört bir yanından satınalma kuruluşlarıyla önemli iş birlikteliklerine imza attık. Otel, restoran, hastane ve kamu kurumlarından misafir edeceğimiz satınalma müdürleri ve yöneticileri, otel ekipmanları ve gıda sektöründeki katılımcılarımızdan iş birliktelikleri gerçekleştirecek" dedi.