Güçlü Türkiye güçlü ekonomi

KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, zor bir 2019'a karşılık Türkiye ekonomisinin güçlü yapısına dikkat çekerek, iş dünyası ve gayrimenkul sektörünün her zaman güç birliği yapmaya özen gösterdiğini ifade etti. İç ve dış piyasayı değerlendiren Elmas, "Gayrimenkul sektöründe yüksek bir iç potansiyel var. Dış şartlar geçici etkiler yapsa da her yıl evlenenler, boşananlar, gurbetçi ve yabancıların oluşturduğu talebin karşılanması için minimum 800 bin yeni konutun yapılması gerekiyor. Ek olarak yenilenme ihtiyacını da üzerine koyduğumuzda yıllık 1 milyon konutluk net talep olduğunu görüyoruz. Piyasa şartlarındaki olumsuzluklar talebin ertelenmesine neden olsa da sektör bu geniş kitleyle buluşmasının önündeki engelleri kaldırmayı bilecektir" dedi. Yeni Ekonomik Programı'nın etkilerinin 2019'da daha iyi görüleceğini kaydeden Altan Elmas, "Böylece bu yıl ertelenen taleplerin bir şekilde 2019'da satış rakamlarına yansıyacağını öngörüyoruz. Yeni yılda alternatif finansal ürünlerin de devreye girmesini bekliyoruz. Bu çerçevede Ziraat Bankası'nın KONUTDER öncülüğünde başlattığı 0.98 konut kredisi kampanyası satışlara yansıyacak ve 2019 yılına iyi bir başlangıç olacaktır. Bu sayede daha geniş bir kesim gayrimenkul sektörüne yatırım yapabilecek" diye konuştu.2019'un Sur Yapı için anahtar teslim ve satış yılı olacağını vurgulayan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, bu dönemde de gayrimenkulün güvenilir bir yatırım aracı olmayı sürdüreceğini söyledi. Gayrimenkul, AVM ve enerji sektörlerinde faaliyetlerine devam eden Sur Yapı'nın bu çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Elmas, "İstanbul'da 14 projemiz devam ediyor. Antalya'da da Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. AVM tarafında ise Metrogarden, Axis Kağıthane, Axis İstanbul ve Bursa'da da Marka AVM ile hizmet veriyoruz. Enerjide de üretmeye devam ediyoruz" dedi.Yatırımlarının yanı sıra 2018'de kredi derecelendirme kuruluşu JCR-Eurasia Rating'in, Sur Yapı ve Sur Enerji'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu A-/pozitife yükselttiğini hatırlatan Elmas, "Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği süreçte her zaman öncü rol aldık. Özellikle piyasaların canlanması için düzenlenen kampanyalarda başı çektik. Fedakârlık yapmaktan hiçbir zaman kaçınmadık. Bu yıl da sektöre ve ekonomiye destek olmak için canla başla çalışarak geçirdik" diye konuştu.Antalya'da 8 yıl sürecek, 8 milyar lira yatırımla planladıkları projelerinin hızla ilerlediğini anlatan Altan Elmas, "2019'da 3 bin 245 hak sahibine evlerini teslim edeceğiz. Antalya'da yeni bir şehir inşa ediyoruz. 2019'da İstanbul'da yer alan 2 projede 826 bağımsız bölümün teslimini yapacağız. AVM tarafında verimliliğe ve müşteri memnuniyetine odaklanacağız. Enerjide ise 2019'da faaliyette olan RES projelerimizin kapasite artırımına odaklanacağız. Ayrıca hedeflerimiz doğrultusunda faaliyetlerimize devam etmeye ve her yıl yeni bir santral devreye almaya gayret edeceğiz. Enerji tarafında ayrıca Antalya projemiz özelinde güneş enerjisini çalışıyoruz, buraya yatırım yapabiliriz" dedi.