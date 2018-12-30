Kredi büyüme oranı yüzde 12 olur

BUGÜN NELER OLDU

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, önümüzdeki yıl bankaların verdiği kredi miktarının büyüme oranının yüzde 12 seviyelerinde olacağını söyledi. Ateş, bankaların yakın zamanda sektörde ilk adımları atılan kredi portföylerinin menkul kıymetleştirilmesinin de yeni kaynak yaratmada büyük önem taşıdığını belirterek, "Bankaların bu stratejiyle kaynak yaratmasının önünün açılması, sektörün bilançosunda yer açılmasına ve kaynak tarafında sıkışıklığın giderilmesine yardımcı olacaktır" dedi. Bankanın 2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 vizyonunu anlatan Hakan Ateş, "Ülkemizin ekonomik şartlarının zorlaştığı 2018 yılında DenizBank bireysel bankacılık olarak müşteri tabanımızı genişlettik. Emekli maaş müşterilerindeki öncü konumumuzu koruduk ve hem kredide, hem mevduatta büyümeye devam ettik. Özellikle bireysel kredilerde detaylı büyük veri analizleriyle müşterilerimize uygun teklifler ürettik. Mevduat müşterilerimizin birikimlerini "güvenle yönetme" anlayışını her zaman ön planda tutarak kredi hacmimizi arttırdık. Yeni mevduat müşterisi kazanımı amacıyla küçük tutarlı mevduat müşterilerini cazip teklifler ile bankamızla tanıştırırken, müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun birikim ürünlerini tüm kanallarımızdan müşterilerimiz ile buluşturduk" dedi.Bankacılık sektörünün 2018'de ekonomide yaşanan sorunlara karşın otoritelerin zamanında aldığı önlemler sayesinde güçlü kalmaya devam ettiğinin altını çizen Hakan Ateş, sektörün sermaye yeterlilik rasyosunun ekim itibarıyla solo bazda yüzde 18, BDDK'nın geçici olarak tanıdığı esneklikler çıkarıldığında dahi uluslararası standartların çok üzerinde ve aktiflerde oluşabilecek bozulmalara yeterli bir tampon oluşturduğunu vurguladı. Ateş şöyle devam etti: "Bankaların kârlılıkları da sermayelerini destekleyecek düzeyde. Bankacılık sektörünün özsermaye getirisi, 2018 yılında bankaların kârlarındaki artışın önceki iki yıla kıyasla yavaşlamasına rağmen, yüzde 14'ün üzerinde. Diğer yandan bankacılık sektörünün sorunlu kredi oranı da 2017 yılı sonuna (yüzde 3) kıyasla bir miktar artış göstermekle birlikte makul seviyelerde bulunuyor. Bankaların yeniden yapılandırmalarla müşterilerine yardımcı olması aktif kalitesinin bozulmasını engelliyor. Diğer taraftan, 2018'de finansal koşullardaki sıkılaşma sebebiyle kredi büyümesi yavaşladı, kurdan arındırılmış olarak bakıldığında kredi büyümesi yüzde 4.1. Ayrıca, mevduat tarafında da rekabet sürüyor. Yılbaşından itibaren TL mevduatlar yüzde 8.4 artarken, yabancı para (FX) mevduatlar yüzde 6.7 azaldı. Kurdan arındırılmış olarak bakıldığında, sektörün toplam mevduat büyümesi yüzde 1.5'le, kredi büyümesinin altında. 2019 yılında da hem fonlama tarafındaki sıkışma hem de faiz oranlarındaki artışın kredi büyümesi üzerinde baskı yaratmaya devam etmesini, kredi büyümesinin yüzde 12 seviyesinde olmasını bekliyoruz. Jeopolitik belirsizlikler, ticaret savaşları ve gelişmiş ülkelerdeki parasal sıkılaşma göz önüne alındığında, fonlamaya erişim ve fonlamanın maliyeti en önemli sorunlardan biri olmaya devam edecek. Bugün Türkiye'de yurtdışından toptan fonlamanın payı ise yüzde 20 ile sınırlı. Bankaların daha yüksek kârlılıkla daha da fazla büyüyebilmesi için likiditelerini en etkin şekilde yönetmeleri gerekiyor. Yakın zamanda sektörde ilk adımları atılan kredi portföylerinin menkul kıymetleştirilmesi bu çerçevede büyük önem taşıyor. Bankaların bu stratejiyle kaynak yaratmasının önünün açılması, sektörün bilançosunda yer açılmasına ve kaynak tarafında sıkışıklığın giderilmesine yardımcı olacak.""Önümüzdeki dönemde KOBİ'lerimize destek sağlamaya devam edeceğimiz gibi, ülkemize döviz girdisi sağlayacak ve iç pazarda faaliyetlerinin artmasını sağlayacak şekilde, ihracat, turizm, imalat faaliyeti gösteren KOBİ'lerimize bu dönemde azami büyümeyi sağlamaları için destek sunacağız" diyen Ateş, KOBİ'lerin DenizBank ile yurtiçi ve yurtdışı finansman kaynaklarına, ödeme opsiyonlarına ulaşabileceklerini vurguladı. Tarım bankacılığı hedeflerini de anlatan Ateş, şöyle devam etti: "2019'da da pazar payımızı artırarak özel bankalar arasındaki liderliğimizi korumak. Bu amaçla lisanslı depoların işlerlik kazanması için projeler yöneteceğiz. PTT gibi 4000 noktada hizmet veren kurumlarla anlaşma yapıp PTT'nin her bir noktasını birer DenizBank şubesine dönüştürerek hizmet götürdüğümüz kanal sayısını arttırmak istiyoruz."