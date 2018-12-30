Otel yatırımları Anadolu’ya yayılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, otel yatırımlarının Anadolu'ya yayılmaya başladığını söyledi. "Bu yılın ocak-ekim dönemini kapsayan 10 aylık döneminde toplam 48 şehirde toplam 22 bin 81 yataklı 143 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı" diyen Bayındır, yeni yatırımlar için toplam 2 milyar 337 milyon TL harcanacağı bilgisini verdi. Yeni yatırımlar sonrasında sektöre 6 bin 515 yeni ek istihdam sağlanacağını aktaran Bayındır, "İller bazında Antalya toplam 3 bin 628 yataklı 16 yeni otel projesi ile ilk sırada yer aldı. İstanbul 2 bin 449 yataklı 15 proje ile ikinci sırayı alırken, Trabzon bin 253 yataklı 12 proje ile ilk iki sırayı zorlamaya başladı. Muğla bin 861 yataklı 10 proje ile dördüncü olurken, İzmir 855 yataklı 6 proje ile beşinci oldu. Bu yıl Van'da yatırımlar proje sayısında ciddi bir sıçrama yaptı. İl, toplam 439 yataklı 5 otel projesi ile proje sayısı açısından en fazla yatırım yapılan altıncı il oldu" dedi.Yatırımların Anadolu'ya yayılmasının memnuniyet verici olduğunu aktaran Bayındır, ancak bunların planlı olması gerektiğine dikkat çekti. Bayındır, şunları anlattı: "Plansız yatırımlar hızlanırsa önümüzdeki dönemlerde fazla kapasite riski ortaya çıkabilir. Antalya ve İstanbul'daki yeni yatırımlar arz fazlalığına rağmen artmaya devam ediyor. Yatak arzındaki aşırı artış turizmdeki sıkıntılardan biri haline geldi. Bir planlama yapılması şart. Yenileme teşvikleri yeterli değil. Bu konuda adımlar atılmalı. Antalya, İstanbul, Aydın ve Muğla'da yıpranma sürecine giren birçok otel bulunduğu göz önüne alınmalı ve bu illerimize verilecek teşvik belgelerinde yeni yatırımlar yerine, daha çok mevcut yatırımların modernizasyonu yönünde düzenleme yapılmalı."Turizm sektöründe uzun yıllardır devam eden sorunlara çözüm bulunması gerektiğinin altını çizen Bayındır, pazarların çeşitlendirilmesi, turizmin 12 aya yayılması ve ülkeye yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti. Bayındır, "Ülkemizin yakaladığı turist sayısının önemli bölümünü oluşturan deniz- kum-güneş turizminin yanında görece daha nitelikli turist profili ve gelir grubuna hitap eden kongre, kültür, gastronomi, sağlık, alışveriş ve termal turizm gibi alanlarda çalışma ve teşvik uygulamaları hayata geçirilmeli. Sıkıntıların aşılması yönünde kamu-özel sektör işbirliğinde başlatılan adımların ve çalışmaların fiiliyata geçirilmesi süreci hızlandırır" şeklinde konuştu.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, bu yılın ilk 10 ayında en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk 10'da sırasıyla Rusya, Almanya, İngiltere, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Ukrayna, Irak, Hollanda ve Azerbaycan bulunduğuna dikkat çeken Bayındır, şunları anlattı: "Ortadoğu kökenli turist sayısında da artış devam ediyor. Son yıllarda Türk turizminde önemli bir pay edinen Ortadoğu pazarı bu yıl da lokomotif olma özelliğini sürdürdü. Son zamanlarda Arap turistler yeşil ve serin destinasyon tercihlerinin yanı sıra Muğla, Antalya ve Marmaris gibi sıcak ve denize kıyısı olan destinasyonlara da ilgi göstermeye başladı. Öte yandan 2018'de son iki yıldır gerileyen Avrupalı turist sayısında artış meydana geldi. Rusya pazarının eski ritmini yakaladığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Güney ve Kuzey Amerika pazarlarında kişi sayısı az olsa da yüzde 75'i bulan oransal artış dikkat çekici. Asya pazarlarında da artışlar yaşanıyor."