Türkiye büyüme rotasına girdi

BUGÜN NELER OLDU

2018'de bölge ve dünyada yaşanan hareketliliğin Türkiye'ye yansımalarının olduğunu belirten TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, alınan hızlı kararların yanı sıra sektörle düzenleyici kurumlar arasındaki yüksek işbirliği sayesinde dengelenme sürecine geçildiğini söyledi.Leblebici, şöyle devam etti: "Uzun bir dönem haksız şekilde algıyla gerçek arasında oluşan açığa maruz kaldık. Yabancı yatırımcılar bir blok olarak ülkemize negatif baktı. Fakat alınan bu kararlar sayesinde bu negatif blok içinde kırılmalar oldu. Ekonomideki gerçeği gören, pozitif olarak ülkemize yatırım yapmayı düşünenler harekete geçti."Bankaların sendikasyon kredilerini yenilemeye başladığını ve Türk Lirası'nın değerlenme sürecine girdiğini vurgulayan Leblebici, cari açıkta önemli gelişmelerin yaşandığını ifade etti. Enflasyonla mücadele konusunda hükümetin ve halkın büyük fedakarlık gösterdiğinin altını çizen Leblebici, "Bankacılık sektörünün altyapısı son derece sağlam. Ülkemizin temel göstergeleri, kamu borcunun GSMH'ye oranı, bütçe disiplinimiz en kuvvetli olduğumuz alanlar. Bunlardan taviz vermeden süreci yönetmeye devam etmeliyiz" diye konuştu.Negatif etkilerin 2019'un ilk çeyreğinden itibaren yavaş yavaş ortadan kalkacağını ifade eden Leblebici, ikinci yarıdan itibaren Türkiye'nin sağlıklı büyüme rotasına tekrar geri döneceğini söyledi. Ümit Leblebici, sözlerini şöyle sürdürdü: "30 Eylül itibarıyla toplam 68.8 milyar TL'lik kredinin yarıya yakınını KOBİ'lere kullandırdık. TEB Kadın Bankacılığı ile kadın patronlara odaklanarak onlara özel çözümler geliştiriyoruz."