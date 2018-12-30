Üçlü sacayağı sorunları çözecek

BUGÜN NELER OLDU

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, "Devletimiz, perakendecilerimiz ve bankalarımızla hep birlikte ortak noktada buluşarak en doğru çözümleri geliştirebileceğimize inanıyoruz. Böylece sektör olarak yerli- yabancı yatırımcılarımız yatırımlarına devam ederek hem ekonomimize katkı sağlamaya hem de perakendenin gelişim ve büyümesine destek olmaya devam edebilecektir" diye konuştu. AVM yatırımcılarının bugüne kadar hep Türkiye'ye inandığını ve 58 milyar dolarlık yatırım yaptığını ifade eden Belgü, bu yatırımların 17 milyarlık kısmının ise yurtdışından ülkeye direkt giren yabancı sermayenin yüzde 12'lik bölümünü oluşturduğunu söyledi. Belgü, "2023 yılı için hedefimiz ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler hayata geçirerek yaklaşık 475 AVM'ye ve 14 milyon metrekare kiralanabilir alana ulaşarak ülkemizin ekonomik, toplumsal ve kültürel hayatına katkı sağlamaya devam etmektir" ifadelerini kullandı.AYD Yönetim Kurulu Üyesi Alman Ece'nin Türkiye CEO'su Stefan Zeiselmaier ise, Türkiye'de yıllık 2 milyar dolarlık ciroyu yönettiklerini ve Türkiye'nin performansından mutlu olduklarını söyledi. Dünyada tek iniş çıkış yaşayan ülkenin Türkiye olmadığının altını çizen Zeiselmaier, "Türkiye çok etkileyici bir pazar ve bu pazardan gitmek gibi bir niyetimiz yok. Biz burada kalıcıyız. 2019'un ikinci yarısından sonra trend yukarı doğru çıkacak. O zaman yeni yatırımları hayata geçireceğiz" dedi. Şu sıralar Türk markalarını yurtdışındaki operasyonları aracılığıyla ihraç etmek için çalıştıklarını dile getiren Zeiselmaier, "Defacto, Kiğılı, Altınyıldız, Colins, Damat ve Flo'yu AVM'lerimizin olduğu ülkelere götüreceğiz" diye konuştu.