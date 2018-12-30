Vakıf Emeklilik ilk beşteki yerini koruyacak

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7 Aralık 2018 itibarıyla devlet katkısı dâhil yaklaşık 7 milyar TL'lik fon büyüklüğü, 4.4 milyar TL'lik katkı payı tutarına ve 528 bin katılımcı sayısına ulaşan Vakıf Emeklilik, sektörde fon büyüklüğünde ve sözleşme sayısında beşinci sırada yer alıyor. 1 Ocak 2017'de uygulamaya giren otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 562 bini aşan çalışanı sisteme kazandıran Vakıf Emeklilik, 621 milyon TL fon büyüklüğüne ve 559 milyon TL katkı payı tutarına ulaştı. Şirket, otomatik BES'te fon büyüklüğü ve katkı payında üçüncü sırada bulunuyor. Vakıf Emeklilik, gelecek dönemde BES'te ilk 5 içerisindeki yerini korumayı, katılımcı sayısında ilk 5 şirket arasında yer almayı, otomatik BES tarafında ise ilk 3 şirketten biri olmayı hedefliyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Bu hedeflerimize müşterilerimize yönelik çıkaracağımız yeni planlarımızın yanı sıra mevcut ve yeni edineceğimiz katılımcılara satış sonrasında da vereceğimiz hizmet çeşitliliği ile ulaşacağımızı öngörüyoruz" denildi.Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) verilerine göre sektör gönüllü BES'te 6.9 milyon katılımcıya yaklaştı. Toplam fon büyüklüğü ise 87 milyar TL'yi yakaladı. 2017 yılında başlayan otomatik BES'te ise 5 milyonu aşan katılımcı sayısı ile BES'teki katılımcı sayısının yüzde 73'ü gibi dikkat çekici bir rakama ulaşıldı. Otomatik BES'teki fon büyüklüğü de 4.4 milyar TL'yi aştı. otomatik BES'in bilinirliliği ve faydaları anlaşıldıkça katılımcı ve fon performansı da artıyor. 2019'da da otomatik BES'in yeniden kurgulanması ile yapılacak olan düzenlemeler sonrasında sisteme tekrar girişlerin de artacağı beklenmektedir."