İmar Barışı’nda süre 6 ay uzadı

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet yoğun talep üzerine İmar Barışı'nda süreyi 6 ay uzattı. Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız yapıların kayıt altına alınmasını öngören İmar Barışı düzenlemesine şu ana kadar 9.5 milyon kişi başvurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız İmar Barışı'ndan faydalandı. Toplam yaklaşık 14 milyar liralık bedel ödendi" demişti. 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi beklenen İmar Barışı düzenlemesi, 31 Aralık 2017'den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor. PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile 'www.turkiye.gov.tr' adresine veya 'e-Devlet' mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait sayfaya erişebiliyor. Sayfaya girdikten sonra "İmar Barışı Başvuruları" bölümünden başvurularını tamamlıyor.