Kentsel dönüşüme ucuz kredi

BUGÜN NELER OLDU

Krediler nakit kredi üzerinden değil konut kredisi üzerinden verilecek. Böylece vatandaşın ödeyeceği faiz de düşecek.Dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Çevre Kanunu'na aykırı hareket edenlere uygulanacak cezalar hükümetin 2019 yılı için belirlediği yeniden değerleme oranı seviyesinde (yüzde 23.73) artırıldı. Bir önemli düzenleme de ithal ürünlere yönelik oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, radyoaktif maddeler ve bunların kullanıldığı cihazların ithalinde ilgili kurumların 'uygun' yazısı aranacak. Radyoaktif maddelerin ithalinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, karayolu taşıt araçlarında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sivil hava taşıtlarında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, banknot ve benzeri kıymetli evrak kağıtlarında Ticaret Bakanlığı, patlayıcı madde, ateşli silahlarda ise Emniyet'in onayı aranacak.Motorlu Taşıt Vergisi'nde (MTV) artış oranı da bu yıl Cumhurbaşkanı Kararı'yla düşük tutuldu. MTV artış oranı, daha önce yüzde 23.73 olarak açıklanan yeniden değerleme oranının altında yüzde 15.9 oldu. 31 Aralık 2017'den önce tescil edilen 1-3 yaşındaki araçlar için 1300 cc ve altında 861 lira, 1301-1600 cc arasında bin 500 lira, 1601-1800 cc arasında 2 bin 647 lira, 1801-2000 cc arasında 4 bin 170 lira oldu