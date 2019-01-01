Son dakika haberi: Memur zamları ne kadar olacak? 2019 Ocak memur maaşına yapılacak zam miktarı...

Memur maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Binlerce vatandaş yeni yılda asgari ücrete yapılan zam miktarı ile birlikte heyecan içine girmiş durumdalar. Asgari ücrete yüzde 26 oranında bir maaş artışı gelmesi ile birlikte çok sayıda birey de heyecan içinde memur maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili beklentiye girdiler. Yüzde 26 oranına yapılan zam miktarı, AGİ artışı ve ek ödemelerde hesaba katıldığı zaman şartlar bu şekilde gerçekleştiği takdir de memur maaşlarında da ciddi bir artış yaşanması bekleniyor. Binlerce bireyi heyecalandıran bu gelişme 'Asgari ücret zammının memur maaşlarına etkisi ne kadar olacak' sorusunu da beraberinde getirdi. Peki 2019 Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte merakla beklenen o sorunun yanıtı...

2019 OCAK MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

2019 Ocak memur maaşları binlerce birey tarafından merak içinde araştırılıyor. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak yarın açıklanacak rakamlar doğrultusunda tüm detayları sizler için hazırladık...

Binlerce memur Ocak ayında yapılacak zam miktarını beklerken asgari ücret ciddi oranda yapılan maaş artışı da çok sayıda kişiyi heyecalandırdı. 3 Ocak günü açıklanacak enflasyon oranları ile birlikte yapılacak zam miktarı ile ilgili net rakamlar ortaya çıkacak. Çok sayıda kişi de asgari ücrette yaşanan maaş artışının kendi maaşlarına yansımasını bekliyor. Geliri asgari ücretin biraz üstünde olan bireylerin beklentisi yeni yıl zammında yüzde 26 oranında yapılması oldu. Peki, memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Memur ve memur emeklileri yapılan toplu sözleşmeye göre 2019 yılı ocak ayında yüzde 4, Temmuz ayında ise yüzde 5 zam alacak. Bu zamların yanı sıra oluşacak enflasyon farkları da zamlara yansıtılacak.

Memurlar toplu sözleşmeye ek enflasyon farklı ile birlikte yılda 2 defa zam alıyorlar. Memurlara yapılacak zam miktarını TÜİK açıklayacak. TÜİK'in açıkladığı en son verilere göre memurlara yapılacak zam miktarı yüzde 11.14 olarak belirlendi.

İŞTE MUHTEMEL ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Bakanlık müsteşarı ¼ - 15.964 TL

Gelir uzmanı ¼ - 6.388 TL

Hâkim ve savcı¼ - 16.869 TL

Profesör ¼ - 11.637 TL

Doçent ¼ - 8.676 TL

Uzman tabip ¼ - 7.765 TL

Öğretmen ¼ - 4.944 TL

Hemşire ¼ - 4.944 TL

Polis ¼ - 5.886 TL

Zabıta ¼ - 4.561 TL

Hizmetli ¼ - 3.947 TL

Hâkim-Savcı adayı 9/1 – 6.828 TL

Araştırma görevlisi 7/1 – 6.243 TL

Öğretim üyesi 7/1 – 6.084 TL

Avukat ¼ - 6.402 TL