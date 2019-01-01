Türkiye’nin ‘en büyük zihinleri’ Forbes’a anlattı

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın en önemli iş ve ekonomi dergilerinden Forbes, 100'üncü yaşında kapağına 'Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri'ni taşıdı. Bir yıl boyunca Forbes Türkiye editörlerinin birçok kişiyi araştırarak oluşturduğu isim listesi Türkiye'nin bugününü ve geleceğini inşa eden, ezber bozan, bir sektörü ya da iş yapış biçimini kökten değiştiren, dünya çapında kendi alanlarında büyük değişimleri tetikleyen, yaptığı keşifle kendi alanının sınırlarını aşmış iş insanları ve akademisyenleri içinden seçildi. Aralarında Ahmet Çalık, Ali Nihat Gökyiğit, Bülent Eczacıbaşı, Prof. Gökhan Hotamışlıgil, Mehmet Ziylan, Nihat Özdemir, Ömer Koç, Suzan Sabancı Dinçer, Tuncay Özilhan, Canan Dağdeviren, Şarık Tara gibi isimlerin olduğu kişiler, kendi kaleme aldıkları yazılarda geçmişten aldıkları dersleri, vizyonlarını ve hayallerini anlattılar.