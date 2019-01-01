HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Türkiye’nin ‘en büyük zihinleri’ Forbes’a anlattı

Türkiye’nin ‘en büyük zihinleri’ Forbes’a anlattı

Giriş Tarihi: 1.1.2019
Türkiye’nin ‘en büyük zihinleri’ Forbes’a anlattı
Dünyanın en önemli iş ve ekonomi dergilerinden Forbes, 100'üncü yaşında kapağına 'Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri'ni taşıdı. Bir yıl boyunca Forbes Türkiye editörlerinin birçok kişiyi araştırarak oluşturduğu isim listesi Türkiye'nin bugününü ve geleceğini inşa eden, ezber bozan, bir sektörü ya da iş yapış biçimini kökten değiştiren, dünya çapında kendi alanlarında büyük değişimleri tetikleyen, yaptığı keşifle kendi alanının sınırlarını aşmış iş insanları ve akademisyenleri içinden seçildi. Aralarında Ahmet Çalık, Ali Nihat Gökyiğit, Bülent Eczacıbaşı, Prof. Gökhan Hotamışlıgil, Mehmet Ziylan, Nihat Özdemir, Ömer Koç, Suzan Sabancı Dinçer, Tuncay Özilhan, Canan Dağdeviren, Şarık Tara gibi isimlerin olduğu kişiler, kendi kaleme aldıkları yazılarda geçmişten aldıkları dersleri, vizyonlarını ve hayallerini anlattılar.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’nin ‘en büyük zihinleri’ Forbes’a anlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN