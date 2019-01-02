- (Özel)Başakşehir Şehir Hastanesi'ndeki son durum havadan görüntülendi

- Deprem anında bile ameliyatlar devam edecek

- Dev şehir hastanesinde 2 bin 682 yatak olacak

- Hastane inşaatının yüzde 35'i tamamlandı



(Fotoğraflı)



Hasibe Karadağ - Erdal Can İçelli

İSTANBUL (İHA) - Tamamlandığında dünyanın en büyük hastanelerinden olacak olan 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor. 2020 yılında hizmete açılması beklenen hastanenin yüzde 35'lik bölümü tamamlandı. İnşaatta gelinen son durum havadan görüntülendi. Hastanenin bir sağlık şaheseri olduğun söyleyen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, son teknoloji ile donatılan hastanede deprem anında bile ameliyat yapılabileceğini söyledi.

Tamamlandığında dünyanın en büyük hastanelerinden olacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi'nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda inşaatı devam eden yüzde 35'i tamamlanan şehir hastanesi bünyesinde 8 hastane oluşturuldu. Bu kapsamda dev şehir hastanesi bünyesindeki Genel Hastane, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi, Kalp Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleri ile toplamda 2 bin 682 yatağıyla vatandaşlara hizmet verecek.



2 bin 40 sismik izolatörle deprem anında ameliyatlar devam edecek

Şehir hastanesi, ana hastane binasında yer alan 2 bin 40 sismik izolatörle dünyanın en büyük sismik izolatörlü binalarından olacak. Dev hastanenin temelinde bulunan sismik izolatörler sayesinde hastanede deprem anında bile ameliyatlar aksamadan devam edecek. Yüzde 35'i tamamlanan kaba inşaatı bitmek üzere olan şehir hastanesi ise havadan ile görüntülendi. Görüntülerde 2020 yılında hizmete açılması planlanan şehir hastanesinde gelinen nokta gözler önüne serilirken çalışmaların devam ettiği görüldü.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tamamlandığında 10 bin kişiye istihdam sağlayacak olan şehir şehir hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"2020 sonu itibariyle hizmete verilmesi hedefleniyor"

Hastanenin İstanbul için çok önemli bir hizmet olacağını dile getiren İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Yaklaşık bir buçuk sene önce başladı iki seneye yaklaştı. Yüzde 35 bandındayız kaba inşaatı bitme aşamasında en geç 2020 sonu itibariyle de hizmete verilmesi hedefleniyor. Burası bir şehir hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hayalim' dediği hastanelerden bir tanesi. 2 bin 682 yataklı, ben bunları sağlık şaheserleri olarak görüyorum. Faklı bir usulle işletilecek, özel ve kamu ortaklı dediğimiz, sağlık hizmeti tamamen devlet eliyle yürütülecek. Bunun yanındaki destek hizmetleri dediğimiz temizliğinden, güvenliğine, bakımından, tadilatlarına, cihazlarının bir kısmı da tamamen özel sektörün yatırım yaptığı devletle özel sektör arasındaki belirli süreçli sözleşmeler neticesinde işletilecek. Dünyanın en büyük izolatör kullanılan yapılarından bir tanesi şu anda bir numarası esasında" dedi.

"Deprem esnasında rahatlıkla ameliyat yapılabilir"

Şehir Hastanesi'nde deprem anında herhangi bir etkilenme olmadan ameliyatlara devam edilebileceğini ifade eden Memişoğlu, " 2068 tane izolatör dediğimiz binanın temellerinde, bina deprem anında yaklaşık 80 santimlik sağa sola hareket edebilecek ve üstteki ana yapıya depremin titreşimini yansıtmayacak bir sistem var. Deprem esnasında rahatlıkla ameliyat yapılabilir halde ve hiçbir zarar görmeyecek. İstanbul'da 2019 senesinde hizmete açacağımız böyle 5 yapı var. Okmeydanı, Göztepe, Kartal'da Marmara Üniversitesi'nin Hastanesi böyle izolatörü yapılar. Burada 8 tane ayrı ayrı hastane var bunların hizmetleri birleştirilmiş durumda buraya giren günde yaklaşık 65 bin kişi hesaplanıyor" diye konuştu.

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