Elektronik dönüşüm sektörü 2.5 kat büyütecek

BUGÜN NELER OLDU

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB), e-Dönüşüm uygulamalarını yaygınlaştırmak adına attığı adım sektörü 2.5 kat büyütecek. Brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan tüm şirketlerin e-Fatura ve e-Arşiv Fatura'ya geçmeleri zorunlu hale gelecek. Aynı günde aynı kişi veya kurumlara hazırlanan, toplam tutarı 50 bin TL ve üzerinde olan faturalar da e-Arşiv Fatura olarak düzenlenecek. Türkiye'de 2 milyon şirketin 80 bini e-Fatura sistemi kullanıyor.Regülatif ve finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren Foriba'nın CEO'su Koray Bahar, önümüzdeki yıl 80 bin kullanıcı sayısının 160 bine çıkmasını beklediklerini ve zorunlu geçiş kapsamında da 60 binden fazla vergi mükellefinin e-Arşiv'e geçeceğini belirtti. E-dönüşüm alanında Foriba olarak her sektörden 10 bini aşan firmaya 120 milyon TL'lik e-Faturayı altyapısı sağladıklarını belirten Bahar, "150 milyon TL'lik sektör 400 milyon liraya ulaşacak. 2019'da biz de işlem bazında yüzde 60 büyüme hedefliyoruz" dedi.Yerel bir fintech olarak İtalya, Macaristan ve İspanya'da faaliyet gösterdiklerini ve buralarda Türk mühendisleri ile Avrupa'ya altyapı sağladıklarını da belirten Bahar, "Polonya, Litvanya ve Norveç'te de faaliyete geçeceğiz. İtalya'da bir ofis kurduk. Gelecek yıl bir Avrupalı rakibi de satın almayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. IFC ve Dünya Bankası'nın da ortak olduğu firmanın yıl sonu hedefi 45 milyon TL ciro.Türkiye'deki e-Faturaların yüzde 70'ini işlediklerini belirten Bahar, 2020 ciro hedefi olarak da 25 milyon dolar koyduklarını belirtti. Bahar, "İtalya'da 5 milyon euroluk bir iş hacmi yaratacağız. 2020'de cironun yarısını ihracattan elde etmek istiyoruz. Gelirimizin yüzde 50'sini global pazarlardan elde etmeyi hedefliyoruz. 2018 başında 100 kişilik bir ekiptik, şu anda 190'a yakın çalışanımız var. 2019'da inorganik büyümeyle birlikte 250 kişiye yaklaşan bir ekibimiz olacak" dedi.