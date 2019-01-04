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Merkez’in genel kurulu 18 Ocak’ta

Giriş Tarihi: 4.1.2019
Merkez’in genel kurulu 18 Ocak’ta
Türkıye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 18 Ocak Cuma günü Ankara'da yapılacağını duyurdu. Merkez Bankası'nın hissedarlarına yaptığı davete göre, TCMB Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Ocak Cuma günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Genel Kurul'un, birinci gündem maddesi açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması olacak. Banka esas mukavelesinin, "Genel kurul toplantıları her yıl hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve banka meclisinin tespit edeceği günde toplanır" şeklinde değiştirilmesi ise ikinci gündem maddesi olacak. Üçüncü gündem maddesini de 2018 yılı dönem kârından avans dağıtımı yapılmasına karar verilmesi oluşturacak.
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Merkez’in genel kurulu 18 Ocak’ta
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