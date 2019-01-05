TEB ve TİM’den ihracat için işbirliği

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Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçının finansman ihtiyacını karşılamak için protokol imzaladı. Buna göre bir yıla kadar vadeli ihracat döviz kredilerinde özel faiz avantajları sunulacak. TİM üyeleri, döviz alım satımında uygun fiyatlar elde edecek. İşbirliği kapsamında TEB 300 milyon dolar kaynak ayırdı. TEB Faktoring ise ihracatçıların yurtdışı alacaklarını garantiye almak için 50 milyon dolar kaynak ayırdı. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, protokol kapsamında düzenlenen faiz oranlarının piyasa fiyatlarının 1-2 puan altında olduğunu söyledi.