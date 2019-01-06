Dolu dolu tatil

BUGÜN NELER OLDU

18 Ocak'ta başlayacak olan yarıyıl tatili için okullar son düzlüğe girerken, otellerin rezervasyonları da yüzde 85'lere ulaştı. Çocuklarına karne hediyesi vermek isteyen ebeveynler başta kayak otelleri olmak üzere Kapadokya ve termal otelleri dolduruyor. Ankara'dan başlayıp Kars'ta son bulan ve yaklaşık 25 saat süren Doğu Ekspresi'ne ilgi bu yıl da katlanarak devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin akın ettiği tren sayesinde Kars'taki oteller 14 Nisan'a kadar full çekiyor.Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, sömestir döneminde misafir yoğunluğunun üçe bölündüğünü aktardı. Dinler, "Bu dönemde Uzakdoğu'dan gelen yabancı misafir ilgisi devam ediyor. Ayrıca üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri için okullar Kapadokya'da kamp yapıyor. Bunun yanı sıra yarıyıl tatilini değerlendirmek isteyenler münferit turlarla da bölgemize geliyor" dedi. Kapadokya ile Erciyes'i birleştirip tatil yapanların da olduğuna dikkat çeken Dinler, "Gelenler Kayseri'de kayak yapıp havanın durumuna göre de Kapadokya'da balona binebiliyor. Ayrıca ATV ve at biniciliği de sunduğumuz aktiviteler arasında yer alıyor" şeklinde konuştu. Rezervasyonların yüzde 85'leri bulduğunu anlatan Dinler, tatilde yüzde 100'ü yakalayacaklarını kaydetti. Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cıngı da, talebin her yıl artarak devam ettiğini belirterek, "Dağ otellerimizin rezervasyonları yüzde 90'lara çıktı. Şehirde ise bu oran yüzde 80'lerde. Yarıyıl tatilinde otellerimizin doluluğu yüzde 100 olur" dedi.ErzurumPalandöken Ejder 3200'ün Genel Müdürü Yusuf Uygur, ocak ayının ikinci haftasından itibaren rezervasyonların yüzde 85'leri bulduğunu, önümüzdeki iki haftada bunun yüzde 95'leri aşacağını kaydetti. Bölgede fiyatların 160 ila 850 TL arasında değiştiğini anlatan Uygur, "Biz 2017 Aralık-2018 Mart ayı içinde 700 bin kişi ağırlamıştık. Bu yıl 1 milyon kişiyi aşacağımızı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Güney Marmara Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GÜMTOB) Başkanı Haluk Beceren ise, Uludağ'da rezervasyonların yüzde 75'leri bulduğunu, sömestirde dolulukların yüzde 95'leri göreceğini vurguladı. Beceren, "Sömestir tatilinin bitimiyle birlikte Whitefest başlayacak. Dolayısıyla doluluk oranlarımız 14 Şubat'a kadar devam edecek" şeklinde konuştu.Karsİl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Doğu Ekspresi'ne olan talebin ikiye katladığını belirterek, şöyle konuştu: "Biz 2017'de 66 bin kişiyi ağırlamıştık. 2018'de 108 bin kişiyi ağırladık. Bu yıl talep ikiye katladı. Bazı üniversiteler tatile girdi ve öğrenciler trenle akın akın geliyor. 14 Nisan'a kadar otel ve misafirhanelerimiz yüzde 100 dolu. Bu yıl 200 bin kişiyi bulacağımızı öngörüyoruz."Afyonİkbal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, Afyon bölgesine sömestir tatili için çok yüksek talep olduğunu belirterek, "Afyon, Sandıklı ve Gazlıgöl'de toplam 26 bin yatak var. Şu anda rezervasyonlar yüzde 85 seviyesinde. Bu oran yarıyıl tatilinde yüzde 100'ü aşar. Otellerin yanı sıra günlük kiralık evlerin de dolacağını öngörüyoruz" diye konuştuİstanbulTurizm Derneği Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, ocağın ikinci haftasında Ortadoğu'da da sömestir tatilinin başladığını belirterek, "Yerli, kayak ve termale giderken yabancı da İstanbul'a geliyor. Şu anda akın akın rezervasyon alıyoruz. Bu dönemde otellerin doluluğu yüzde 80'leri aşar" dedi.