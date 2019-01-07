HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Dolar fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 7 Ocak güncel piyasalarda dolar euro alış satış fiyatı...

bugün ne kadar kaç TL? 7 Ocak güncel piyasalarda dolar euro alış satış fiyatı...

ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı düşüş eğiliminde kapatan kurun haftanın ilk gününde nasıl olacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz aylarda yaşanan yükselişin ardından ciddi bir düşüşe geçen kur, son bir kaç gündeki hafif yükseliş eğilimi ile birlikte kayıplarının çok ufak bir kısmını toparladı. Ancak uzmanların tahmini doların bu 5.30 seviyelerinde çok tutunamayacağı ve aşağıya doğru ivmeli bir şekilde düşüşüne devam edeceği yönünde. İşte 7 Ocak 2019 dolar ve euro fiyatları!

Giriş Tarihi: 7.1.2019 08:25
Dolar fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 7 Ocak güncel piyasalarda dolar euro alış satış fiyatı...

Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik son günlerde yeniden alevlenirken, vatandaşların da konuyla ilgili araştırmaları hızlanmaya başladı. Son birkaç günde kurun bir miktar yükselmesi vatandaşların doların fiyatının yükselip yükselmeyeceği ile ilgili araştırmalarını hızlandırmasına neden oldu. Ancak uzman ve analistlerin tahminlerine göre doların bu tırmanmasının çok da kalıcı olduğunu söylemek mümkün gözükmüyor. Uzmanların tahminine göre dolar ve euronun bu seviyelerde tutunmasının oldukça zor olduğu ve ivmeli bir şekilde düşüşlerini sürdüreceği konusunda hem fikirler.

Dolar yen karşısında Asya borsasındaki ilk işlemlerde 104.96 ile güniçi dip seviyesine gerileyerek Mart 2018'den bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra kayıplarının bir kısmını toparladı. Geçtiğimiz gece saatlerinde dolar fiyatları yükselik gösterirken dün sabah saatlerine düşmeye başlamıştı. İvmeli düşüşünü sürdüreceği tahmin edilen dolar fiyatları ile ilgili detayları da sizler için hazırladık. İşte 7 Ocak 2019 dolar ve euro fiyatları!

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

Dolar bugün 5.33 civarından işlem görmeye devam ediyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro bugün 6.10 civarından işlem görüyor.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolar fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 7 Ocak güncel piyasalarda dolar euro alış satış fiyatı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN