İhracatta blockchain hızı

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat ve ithalat işlemlerinin blockchain teknolojisiyle hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleşmesini sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalışmalara başladıklarını belirtti. Pekcan, bünyesinde Türkiye'nin uluslararası kuruluşlar nezdinde akredite ilk "Davranışsal Kamu Politikaları" birimini barındıran Ticaret Bakanlığının, kamu politikalarına yeni konseptler kazandırmaya devam ettiğini söyledi.Blockchain teknolojisinin birbirini tanımayan ya da birbirlerine güvenmeyen tarafların ortak bir platform üzerinden bir aracıya ihtiyaç duymadan işlem gerçekleştirebilecekleri yeni bir kayıt teknolojisi olduğuna işaret eden Pekcan, birçok uzmanın blokchain teknolojisinin gelecek dönemde, geçmişte internetin yarattığı türden büyük bir etki yaratmasını öngördüğünü dile getirdi. Pekcan, Türkiye'nin dış ticaret işlemlerinde dijital dönüşüm için kolları sıvadıklarını ifade ederek, blokchain teknolojileriyle kurumlar arası koordinasyonun yeni bir boyut kazanacağına dikkati çekti. Blockchain teknolojileriyle ilgili Bakanlık bünyesinde önemli adımlar atacaklarını vurgulayan Pekcan, ihracat ve ithalat işlemlerinin bu sayede hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleşmesini sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalışmalara başladıklarını anlattı. Pekcan, test ve kabul işlemleri gibi ürünlerin gümrükte beklemesine sebep olan birçok işlemin yeni yapıyla artık sorun olmaktan çıkacağını belirterek, "Artık farklı kurumların benzer testler istemesi nedeniyle yaşanan kayıpların önüne geçilecek" dedi.Türkiye Bilişim Vakfının bir girişimi olan Blockchain Türkiye Platformu'nun kritik bir arayüz vazifesi gördüğüne işaret eden Pekcan, "Bakanlığımız platformun ilk kamu üyesi olacak. Özellikle dış ticaret gibi mevzuatın ve uluslararası kuralların belirleyici olduğu bir alanda Blockchain bir çözüm olarak yer alacaksa, kamu tarafından bu teknolojiye ilişkin detaylı çalışma ve analizler gerekiyor" diye konuştu.BAKANLIK olarak blockchain kullanımına ilişkin birçok yazılım deviyle görüşmelere başladıklarının altını çizen Pekcan, şöyle devam etti: "Halihazırda Singapur gibi dijital dönüşümde lider ülkelerle yapılan görüşmeler yeni bir dönemin de habercisi. Blockchain teknolojileri uluslararası ticarette birçok bürokratik engeli kaldıracak çözümleri bünyesinde barındırıyor. Ülkeler arası mevzuat farklılıkları, belgelerin standart olmaması, sahtecilik gibi birçok konu doğrudan blockchain teknolojisinin çözüm alanına giriyor."Ticaret Bakanı Pekcan, "Bu kapsamda 9 Ocak'ta Kamuda Blockchain Konferansı düzenlenecek ve Bakanlığımız ile Blockchain Türkiye Platformu arasında bir mutabakat zaptı imzalanacak. Kamunun blockchain stratejisinin oluşturulması için temel olacak konferansa 30'dan fazla kamu kurum ve kuruluşunun katılması bekleniyor" dedi.