İnternetten kartlı ödeme 4 kat arttı

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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, internetten kartlı ödeme tutarının geçen yıl 140 milyar TL seviyesine ulaştığını belirterek, "İnternetten kartlı ödeme tutarının 5 yılda 4 kat artması dijital dönüşümün ne kadar hızlı gerçekleştiğini ve kartlı ödemelerin dinamosunun internetten kartlı ödemeler olduğunu gözler önüne serdi" dedi. Canko, geçen yılın ocakkasım döneminde 135.5 milyar TL tutarında internetten kartlı ödeme yapıldığını bildirdi. 2013'te 35 milyar TL olan kartlı ödeme 5 yılda 4 kat arttı. 2017'de yüzde 45 büyüyen internetten kartlı ödemeler, 2018'de yüzde 41 artış yakaladı.