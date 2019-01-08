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Bagaj taşıyıcılarının 2019 ücret tarifesi belli oldu!

Havalimanlarında olarak adlandırılan bagaj taşıma görevlilerinin 2019 yılı ücret tarifeleri de belli oldu.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 16:51
Bagaj taşıyıcılarının 2019 ücret tarifesi belli oldu!

İstanbul Havalimanı'nda el bagajları için adeti 8.50 TL'den 10 TL'ye, valiz için adeti 13 TL'den 15.50 TL'ye, kargo bagaj ücreti ise adeti 26 TL'den 31 TL'ye çıktı.

Bagaj taşımada tarifede belirlenen ücretlerin üzerinde ücret istenemiyor.

İstanbul, Antalya, Adnan Menderes, Muğla Dalaman, Milas Bodrum Havalimanı terminallerinde elde edilen bagaj taşıma gelirlerinin yarısı Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ödenecek.

2019 porter tarifesi şöyle (TL) :

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El Kargo
Havalimanları bagajı Valiz bagajı
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İstanbul: 10 15.50 31
Atatürk: 7 10.50 21
Antalya: 8 12 24
Ankara Esenboğa: 8 12 24
İzmir Adnan Menderes: 8 12 24
Dalaman: 8 12 24
Milas Bodrum: 8 12 24
Gazipaşa Alanya: 8 12 24
Zonguldak Çaycuma: 8 12 24
Zafer Havalimanı: 8 12 24

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Bagaj taşıyıcılarının 2019 ücret tarifesi belli oldu!
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