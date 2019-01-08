Emekli zamları için geri sayım başladı! 498 lira zam 9 gün sonra hesaplarda

2019 Emekli maaş zammı geliri bu ay artıyor. Aylardır Ocak ayında yapılacak zam miktarını bekleyen bireyler, 2018 yılının ikinci 6 aylık döneminde belirlenen enflasyon miktarına göre yüzde 10.19 oranında zam aldılar. Bu artışlar birlikte gelirler, 104,08 ile 498,51 lira arasında yükselecek. Peki, hangi emekli ne kadar alacak? İşte merakla beklenen o sorunu yanıtı…

EMEKLİ ZAMLARI MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

En düşük emekli aylığı Aralık'ta bin 21 lira 40 kuruş seviyesinde bulunuyordu. Bu maaş, yüzde 10.19 zam ile birlikte bin 125 lira 48 kuruşa ulaşacak. En yüksek emekli aylığı ise Aralık'taki 4 bin 892 lira 19 kuruş seviyesinden 498,51 lira artacak. Böylece en yüksek aylık 5 bin 390 lira 70 kuruşa çıkacak.

17 İLE 26 OCAK ARASINDA İLK MAAŞLAR YATACAK

Emeklilerin zamlı maaşları bu ayın içerisinde hesaplarına yatırılacak. SSK emeklileri ayın 17'si ile 26'sı arasında tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde, Bağ- Kur emeklileri de ayın 25'i ile 28'i arasında yeni maaşlarına kavuşacak. Emekliler bu yıl bir kez daha zam, 2 bin lira da bayram ikramiyesi alacak.

TEMMUZ AYINDA İKİNCİ ZAM GELİYOR!

Ocak zamları yüzde 10.19 olarak belirlenen emekliler, Temmuz ayında da zam alacaklar. Bu zam da en önemli etken ise, 2019 yılı ilk 6 aylık süreçte gerçekleşecek enflasyon rakamları olacak.