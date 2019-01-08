Milli gelirde en yüksek pay İstanbul’un oldu

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'nin 2015 yılında 2 trilyon 338 milyar lira olan gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH), 2017'de 3.1 trilyon lirayı aştı. GSYH, 2 yılda yüzde 32.8 büyürken, milli gelirden en yüksek payı İstanbul aldı. İstanbul'un GSYH'sı 2 yılda yüzde 34.2 büyüyerek 970.2 milyar liraya ulaştı. "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla" verilerine göre, 2017 yılında İstanbul 970 milyar 189 milyon lirayla en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam hasıladan yüzde 31.2 pay aldı.İstanbul'u, 280 milyar 581 milyon lira ve yüzde 9 payla Ankara, 191 milyar 468 milyon lira ve yüzde 6,2 payla İzmir izledi. GSYH'den en yüksek payı alan ilk üç il, 2017 yılında toplam GSYH'nin yüzde 46.4'ünü oluşturdu. Son iki yıldaki büyüme İzmir'de yüzde 34.9, Ankara'da ise yüzde 32.3 olarak gerçekleşti. Dördüncü sırada yer alan otomotiv sektörünün başkenti Bursa'nın GSYH'sı son iki yılda yüzde 35.2 büyüyerek 127.6 milyar liraya çıkarken, beşinci sırada yer alan Kocaeli'nin GSYH'sı da yüzde 40 büyüyerek 120 milyar lirayı geçti.Son iki yılda en hızlı GSYH büyümesi yüzde 47.4 ile Kırıkkale'de gerçekleşti. İlin milli geliri 6 milyar 19 milyon liradan 8 milyar 873 milyon liraya çıktı. Bölge birimleri bazında yapılan değerlendirmede son iki yılda en hızlı büyümenin yüzde yüzde 37.3 ile Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu ve Yalova'da olduğu dikkat çekti. Bu beş ili kapsayan bölgenin milli geliri 139 milyar liradan 191 milyar liraya yükseldi.SÖZ konusu dönemde, İstanbul, kişi başına GSYH'de 65 bin 41 lira ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'u, 64 bin 659 lirayla Kocaeli ve 52 bin lirayla Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 14 bin 185 lira ile Şanlıurfa, 14 bin 80 lira ile Van ve 12 bin 729 lira ile Ağrı son üç sırada yer aldı. Kişi başına GSYH, 2017'de 10 il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. İstanbul, sanayi sektöründe de yüzde 29 ile 2017'de en yüksek paya sahip oldu.