Yabancılardan konuta yoğun ilgi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin 2017'de başlattığı "Yabancı Yatırımcı Programı" ile artık yabancılar yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanabiliyor, Türk pasaportu alabiliyor. Buna göre; devlet yatırım araçlarına üç yıl satmamak şartıyla veya Türkiye'de faaliyet gösteren devlet bankalarına üç yıl çekmemek şartı ile en az 500 bin dolar yatırım getiren yabancılara Türk vatandaşlığı hakkı veriliyor. Sabit sermaye yatırımı yapıp ülkemizde işyeri, fabrika, ofis gibi bir işletme açan ve en az 50 personel istihdam eden yabancıların da Türk vatandaşlığı hakkı var.

IRAKLILAR ALIYOR İNGİLİZLER ARIYOR

Yabancılara konut satışı konusunda son dönemde İngiltere'den çok talep geldiğini belirten MÜSİAD Tahran Temsilcisi ve VIPTurkishPass Genel Müdürü Fatih Çayabatmaz, "Araplar, İranlılar, Orta Asya Türki Cumhuriyetlerinin vatandaşları yoğun bir ilgi gösteriyor yeni programa. Ama özellikle Iraklılar ve İranlılar sıraya girmiş durumda. Mesela kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye'den bin 3 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 463 konut ile İran, 261 konut ile Afganistan ve Rusya Federasyonu, 233 konut ile Suudi Arabistan izliyor. Ama sanıldığının aksine yalnızca Ortadoğu'dan değil Türkiye'ye ilgi. İngilizlerden yoğun telefon alıyoruz. On binlerce İngiliz, Alman, Rus gelmiş Alanya'da Antalya'da yaşıyor. Bu kişiler bu cennet vatana aşık olmuş, burada ev almış, yerleşmişler. Şimdi bunlardan bir çoğu Türkiye'deki sosyal imkanları görünce ev alarak vatandaş olmaya karar veriyor" diye konuştu.