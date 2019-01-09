Kart borcu olana fırsat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli, sanayici, esnaf ve çiftçiye müjde verdi. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşların borçlarını Ziraat Bankası'ndan alacağı krediyle kapatabileceğini açıkladı. Erdoğan, "Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Vatandaşımız, hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun, Ziraat Bankası'ndan alacağı krediyle bu borcunu ödeyecek" dedi.



AYLIK FAİZ ORANI YÜZDE 1.10

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Ziraat Bankası tarafından konunun detaylarını açıklandı. "Birleştiren İhtiyaç Kredisi" uygulamasıyla, kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşlara kolaylık sağlanacağı bildirildi. "Birleştiren İhtiyaç Kredisi" ile bireysel kredi kartı borcu olanlar gelirlerine uygun ödeme planı altında borçlarını yeniden yapılandırmış olacak. Vatandaşlar, kredi kartı borcunu ödemek için Ziraat Bankası'ndan 24 aya kadar aylık yüzde 1.10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faiz oranlarıyla kredi çekebilecek. Açıklamada, "31 Aralık 2018 itibariyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan vatandaşlarımızın üzerindeki anapara ve faiz yükü bu krediyle azaltılarak uygun vade seçenekleriyle kart borçları ödenebilir hale getirilecektir" denildi.



KİMLERİ KAPSIYOR?

Ekim ayı itibarıyla kart borcunu ödeyemediği için yasal takibe alınan kişi sayısı 684 bin 360. Takipteki kredi kartı borcu 6.5 milyar TL. Düzenlemenin henüz yasal takibe alınmamış ancak gecikmeye giren ve toplam borç yerine asgari ödeme yapan kredi kartı borçlularını kapsayacağı belirtiliyor.



Bir vatandaş kredi kartı borcu için Ziraat Bankası'ndan 24 ay vade ve yüzde 1.10 faizle 5 bin TL kredi kullandığında aylık 244.43 TL ödeyecek. Faiz ödemesi 886 TL olacak. Diğer bankalardan 5 bin TL ihtiyaç kredisi alması durumunda 24 ay vadeyle alacağı kredinin aylık taksiti 299 TL olacak. 1.300 TL de daha fazla faiz ödemiş olacak.



KREDİ FAİZİNİN DE TEMERRÜDÜN DE YARISINDAN AZ

Ziraat Bankası'nın kredi kartı borçluları için uygulayacağı "Birleştiren İhtiyaç Kredisi"nin faiz oranları bankaların tüketici kredilerinden de borç ödenmediği zaman geçerli olan temerrüt faizinden de düşük. Bankalar, kredi kartı borcunu ödeyemeyenlere Merkez Bankası'nın belirlediği temerrüt faizini uyguluyor. Temerrüt faizi şu anda yüzde 2.75. Bankaların ihtiyaç kredisi faizleri ise ortalama yüzde 2.60 seviyesinde bulunuyor.

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2.5 milyon kişiye elektrik desteği



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimlerini de devlet üstleneceğini bildirdi. Böylece yaklaşık 2.5 milyonun üzerindeki hanede, her ay ortalama 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılamış olacak. Erdoğan, asgari ücrete beklentilerin üzerinde zam ile birlikte istihdam teşvikleri, elektrik ve doğalgazda indirim müjdeleri verdiklerini belirterek, "Her yeni gösterge, yeni gelişme ağustosta ülkemizi hedef alan finansal saldırıların etkisinin yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladığını gösteriyor. Tabii ki, gidecek daha çok yolumuz var. Bütçe disiplininden, tasarruflardan, yapısal reformlardan taviz vermeden bu yolu yürüyeceğiz" dedi.

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350 bin esnafa 22 milyar TL



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Halkbank'ın esnaf ve sanatkârlar için uygun şartlarda finansman sağlayacağını da açıkladı. Buna göre, Halkbank esnaf ve sanatkârların işletme yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu yıl yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık krediyi yüzde 5 faizle kullandıracak. Erdoğan, dengelenme sürecinin etkisini esnafa süratle yansıtmak için bu tutarın 10 milyar liralık kısmını ilk çeyrekte kullandırma kararı aldıklarını dile getirdi.



DESTEK 16 YILDA 202 KAT ARTTI

Halkbank'ın bugüne kadar esnaf ve sanatkârların uygun şartlarda finansmana erişimine öncülük ettiğini dile getiren Erdoğan, "2002'de 154 milyon TL olan Hazine destekli esnaf kredileri bakiyesi 2018'de 31.1 milyar liraya yükseldi. Esnafa destek 202 kat arttı. 2002'de 64 bin olan kredili esnaf sayısı 2018'de yaklaşık 7 kat artış ile 500 bine çıktı" diye konuştu.

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Çiftçiye 2 milyarlık kaynak



Ziraat Bankası'nın çiftçiye, dar günlerinde destek olmak için kredi ödemelerinde farklı erteleme, yeniden vadelendirme ve yapılandırma alternatiflerini geliştirdiğini de anlatan Başkan Erdoğan, "Bu düzenlemeyle çiftçi borçlarına yıllık yüzde 11 faiz oranı uygulanarak 1 yıla kadar vadelendirme imkânı getirildi. Bu uygulama kapsamında kısa sürede yaklaşık 2 bin üreticimiz başvuruda bulundu" ifadesini kullandı. Erdoğan çiftçilere ocakta 2 milyar 35 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi yapılacağını da duyurdu. Ocakta yapılacak ödemelere göre, fark ödemesi buğday, mısır ve çeltikte 550 milyon lira, buzağı desteği ödemeleri 525 milyon lira, çiğ süt desteği ödemeleri 340 milyon lira, yem bitkileri desteği 268 milyon 600 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 100 milyon lira, çevre amaçlı tarım alanı koruma desteği 84 milyon 500 bin lira, diğer desteklemeler 167 milyon 200 bin lira olacak.

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İşverene 5 puanlık teşvik

İş dünyasına da müjde veren Başkan Erdoğan, "Sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan desteği, 5 puana çıkartıyoruz. 500'ün altı sigortalı çalıştıran yerler için ise 5 puan uygulamasını aynen devam ettiriyoruz" dedi. 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran bin 594, 500'ün altında sigortalı çalıştıran 1 milyon 883 bin 139 iş yeri bulunuyor.



GÜVENLİĞİ SAĞLAYANA EKSTRA

İş güvenliği notu yüksek olan işyerlerine de 3 yıl prim teşviki verilecek. Destek çalışan başına asgari 25.58, azami 191.88 liraya kadar çıkacak. Teşvikten 2 milyondan fazla çalışanın olduğu 54 bin işyeri yararlanacak. Teşvikten 3 yıl iş kazası yaşanmayan işyerleri 2021 sonuna kadar yararlanacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10'dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan işyerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, bir sonraki yıldan geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 alınacak" dedi. Bu oran yüzde 2 olarak uygulanıyordu.