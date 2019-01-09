Savunmada destan yazdık

BUGÜN NELER OLDU

Son yıllarda savunma sanayisinde destan yazan Türkiye, geçtiğimiz yıl dünyaya parmak ısırtacak projelere imza attı. 30 adet ATAK helikopterinin Pakistan'a ihracatı yapılarak, tek kalemde en büyük savunma sanayi ihracatı gerçekleştirildi. 250 tank üretimini içeren ALTAY Tankı Seri Üretim Projesi sözleşmesi imzalandı. Dünyada kendi sınıfında hem en iyisi olacak hem de Türkiye'yi dünyada bu teknolojiyi geliştirebilen 3 ülkeden biri haline getirecek AKINCI İHA projesine start verildi. ANKARA* GÖKBEY helikopterinin ilk uçuş testi gerçekleştirildi.* Yerli helikopterlerde kullanılacak TURBOŞAFT motorunda ilk ateşleme yapıldı.* İkinci Amfibi Gemi TCG SANCAKTAR hizmete girdi.* ŞAHİ 209 ve TUFAN elektromanyetik silahlarının test atışları gerçekleştirildi.* Aselsan ve Tübitak BİLGEM'in lazer silahlarının test atışları yapıldı.* ANKA İHA, ilk kez yerli motorla test uçuşu gerçekleştirdi.* İlk deniz füzesi ATMACA'nın seri üretim sözleşmesi imzalandı.* Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirme Projesi başlatıldı.* Milli Muharip Uçağa motor geliştirme projesi başlatıldı.* İnsansız Kara Araçları projesi başlatıldı.* Yerli ve milli 4.5 G baz istasyonu ULAK devreye alındı.