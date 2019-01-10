Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! 2 katından fazla talep geldi...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 26 Nisan 2029 vadeli tahvilin kupon oranının %7,625, yatırımcıya getirisinin ise %7,68 olduğunu bildirdi. Tahvilin ihracında miktar 2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hazine'nin açıklamasında şöyle denildi:

"2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli bir tahvil ihracı için 9 Ocak 2019 tarihinde Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 16 Ocak 2019 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

Tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 2 katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin %40'ı ABD, %27'si Türkiye, %20'si İngiltere, %8'i diğer Avrupa ülkeleri ve %5'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. 26 Nisan 2029 vadeli tahvilin kupon oranı %7,625, yatırımcıya getirisi ise %7,68 olmuştur. Söz konusu Dolar tahvili ihraç tutarının tamamı Avro cinsi yükümlülüğe dönüştürülmüştür. Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin nihai Avro maliyeti %4,965 olmuştur.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 2 milyar dolarlık kısmı tamamlanmıştır. "