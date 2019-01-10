Türkiye'de 17 il milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye'nin geçen yılki toplam 168,1 milyar dolarlık rekor ihracatının yüzde 43'ü İstanbullu firmalar tarafından yapıldı. 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren il sayısı 17'ye yükseldi.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin 2018 yılı fiili ihracatı yüzde 7,1 artışla 168,1 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru olarak kayıtlara geçti. İthalat ise yüzde 4,6 düşüşle 223,1 milyar dolara geriledi.

İhracat rakamlarına iller düzeyinde bakıldığında, dış satışların yüzde 43'ünün İstanbullu firmalar tarafından gerçekleştirildiği görüldü. Milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren il sayısı önceki yıl 16 iken buna Kahramanmaraş'ın da eklenmesiyle geçen yıl rakam 17'ye çıktı. Listede yaklaşık 72,1 milyar dolarla ilk sırada yer alan İstanbul'u 14,1 milyar dolarla Kocaeli, 13,3 milyar dolarla Bursa, 9,8 milyar dolarla İzmir, 7,7 milyar dolarla Ankara, 7 milyar dolarla Gaziantep, 5,6 milyar dolarla Sakarya, 4,4 milyar dolarla Manisa, 3,4 milyar dolarla Denizli takip etti.

Ayrıca, geçen sene Hatay'dan yaklaşık 2,9 milyar dolar, Adana'dan 2 milyar dolar, Kayseri'den 1,9 milyar dolar, Konya ve Mersin'den yaklaşık 1,8'er milyar dolar, Antalya'dan 1,3 milyar dolar, Eskişehir ve Kahramanmaraş'tan da 1'er milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Tekirdağ ise 10 bin dolarlık fark ile milyar dolarlık iller listesine giremedi.

18 SEKTÖRDE İSTANBUL LİDER

Sektörler bazında bakıldığında da yaklaşık 13 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon, 8,5 milyar dolarlık çelik ve 8,4 milyar dolarlık otomotiv sektörü dahil, toplam 18 sektörde İstanbul lider konumda bulunurken, yaklaşık 634 milyon dolarlık fındık ve mamulleri ihracatında Trabzon birinci oldu. Halı ihracatında 1,6 milyar dolarla ilk sırada Gaziantep yer alırken, savunma ve havacılık sektöründe yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracatla Ankara zirvedeki yerini korudu.

Öte yandan, 44 milyon dolarlık süs bitkisi ihracatıyla Antalya, 461 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatıyla Mersin birinciliği aldı. İzmir 651 milyon dolarlık tütün, 163 milyon dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatıyla ilk sırada yer aldı.