Ziraat Bankası kredi kartı borç yapılandırması ile ilgili detaylar belli oldu! Kredi kartı borç yapılandırması şartları

Ziraat Bankası kredi kartı borç yapılandırması ile ilgili vatandaşların araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Toplantısı'nda Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen, binlerce vatandaşın merak içinde beklediği konu olan kredi kartı borç yapılandırma ile ilgili tüm detayları sizler için hazırladık. Özellikle Ziraat Bankası kredi kartı borcunu ödeyemeyen bireyler, borçlar için yapılandırma bekliyorlardı. Müjdeli haber Başkan Erdoğan tarafından verildi.

Yapılan açıklamanın ardından kredi kartı borcu olan vatandaşlar, Ziraat Bankası'na başvurarak borçlarını yapılandırma hakkına sahip olabilecekler. Uygulama, Ziraat Bankası'na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşları da kapsayacak.