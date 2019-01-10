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kredi kartı yapılandırması ile ilgili detaylar belli oldu! Kredi kartı borç yapılandırması şartları

kredi kartı yapılandırması ile ilgili detaylar netleşiyor. AK Parti Grup Toplantısı'nda Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen, Kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşların, kredi kartı borçlarını yapılandırmaları için bir fırsat niteliğinde olan bu uygulama kısa sürede en çok aratılan konular arasına girdi. Peki, Ziraat Bankası kredi kartı borç yapılandırması başvuru şartları ve faiz oranları nelerdir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtları...

Giriş Tarihi: 10.1.2019 09:23
Ziraat Bankası kredi kartı borç yapılandırması ile ilgili detaylar belli oldu! Kredi kartı borç yapılandırması şartları

kredi kartı yapılandırması ile ilgili vatandaşların araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Toplantısı'nda Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen, binlerce vatandaşın merak içinde beklediği konu olan kredi kartı borç yapılandırma ile ilgili tüm detayları sizler için hazırladık. Özellikle Ziraat Bankası kredi kartı borcunu ödeyemeyen bireyler, borçlar için yapılandırma bekliyorlardı. Müjdeli haber Başkan Erdoğan tarafından verildi.

Yapılan açıklamanın ardından kredi kartı borcu olan vatandaşlar, Ziraat Bankası'na başvurarak borçlarını yapılandırma hakkına sahip olabilecekler. Uygulama, Ziraat Bankası'na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşları da kapsayacak.

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Ziraat Bankası kredi kartı borç yapılandırması ile ilgili detaylar belli oldu! Kredi kartı borç yapılandırması şartları
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