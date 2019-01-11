99/1 Askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik celp yerleri açıklanma tarihi belli oldu!

Askerlik yerleri ne zaman belli olur sonrası son dönemde en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Vatani görevini gerçekleştirmek isteyen birçok asker adayı, '99/1 celp yerleri açıklandı mı' sorusuna yanıt arıyorlar. Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama da bulunmuştu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama da 'askerlik yerleri ne zaman açıklanacak' sorusu cevap bulmuştu.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

99/1 askere gidecek bireyler için geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı açıklama yapmıştı. Milli Savuma Bakanlığı, Şubat celbiyle askere gidecek adayların 15 Ocak'ta celp yerlerini öğrenebileceğini belirtmişti. Adaylar, celp yerlerini ise, e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler.

Açıklanma saati olarak ise, 10.30 olarak belirtilmiştir. Ancak geçtiğimiz dönemlerde bu saatin sarktığına çok kez şahit olmuştuk. Öyle ki bazen 22.00'da bile açıklandığı görülmüştü.