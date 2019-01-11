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99/1 celp yerleri ne zaman açıklanacak? açıklanma tarihi belli oldu!

görevini gerçekleşmek isteyen bireyler 99/1 celp yerlerinin açıklanacağı tarihi öğrenmek için geri sayıma başladılar. Vatani görevini yapmak isteyen bireyler, arama motoru üzerinden ‘99/1 ne zaman açıklanacak’ sorusuna yanıt arıyorlar. E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek olan askerlik celp yerleri, için Milli Savuma Bakanlığı’nın belirttiği tarihte açıklanacak.

Giriş Tarihi: 11.1.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 11:39
99/1 Askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik celp yerleri açıklanma tarihi belli oldu!

yerleri ne zaman belli olur sonrası son dönemde en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Vatani görevini gerçekleştirmek isteyen birçok asker adayı, '99/1 celp yerleri açıklandı mı' sorusuna yanıt arıyorlar. Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama da bulunmuştu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama da 'askerlik yerleri ne zaman açıklanacak' sorusu cevap bulmuştu.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

99/1 askere gidecek bireyler için geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı açıklama yapmıştı. Milli Savuma Bakanlığı, Şubat celbiyle askere gidecek adayların 15 Ocak'ta celp yerlerini öğrenebileceğini belirtmişti. Adaylar, celp yerlerini ise, e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler.

Açıklanma saati olarak ise, 10.30 olarak belirtilmiştir. Ancak geçtiğimiz dönemlerde bu saatin sarktığına çok kez şahit olmuştuk. Öyle ki bazen 22.00'da bile açıklandığı görülmüştü.

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99/1 Askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik celp yerleri açıklanma tarihi belli oldu!
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