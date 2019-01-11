Akfa’nın sahibinin 36 yıl hapsi istendi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla kayyum atanan Akfa Holding'e yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Fatih Aktaş, Ferhat Aktaş, Cahit Paksoy ve Fikret İnan'ın da bulunduğu 84 sanık hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede ifadelerine yer verilen örgüt şirketlerinde çalışan tanıklar, "Örgütün, 17/25 Aralık olayından sonra deşifre olan şirketlerin içlerini boşaltarak kripto şirket olan Akfa Holding'e devretmek için işlemler başlattığını" beyan etti. İddianamede, tutuklu sanık Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş hakkında 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar, Ferhat Aktaş hakkında 10 yıl 6 aydan 22 yıla kadar, Cahit Paksoy'un 18 yıldan 29 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Firari sanık Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan'ın 10 yıl 6 aydan 22 yıla kadar, tutuksuz sanık İnanlar İnşaat'ın sahibi Serdar İnan'ın 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.