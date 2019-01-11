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Bakan açıkladı! Yolcu sayısı 310 milyona yaklaştı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren 'ı bugüne kadar 310 milyona yakın yolcunun kullandığını belirterek, "Marmaray'ı her geçen yıl daha fazla vatandaşımız tercih ediyor. 2017'ye göre 2018'de yolcu sayısında yüzde 7,5'lik artış gerçekleşti." dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019 14:56
Bakan açıkladı! Yolcu sayısı 310 milyona yaklaştı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , AA muhabirine yaptığı açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen ve 29 Ekim 2013'te hizmete giren ile bugüne kadar 310 milyon kişinin yolculuk yaptığını söyledi.

Asya ile Avrupa kıtaları arasında güvenle ve konforla 4 dakikada seyahat imkanı sağlayan Marmaray'da, bir seferde bin 637 kişi taşıyabilen 5 vagondan oluşan setlerle günde karşılıklı 336 sefer yapıldığına işaret eden Turhan, yoğun günlerde taşınan yolcu sayısının 220 bine ulaştığını bildirdi. Turhan, Marmaray'ın sadece İstanbul'un şehir içi toplu ulaşımına değil, çevrenin korunmasına ve trafik kazalarının azaltılmasına da büyük katkı sağladığını dile getirdi.

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Bakan açıkladı! Yolcu sayısı 310 milyona yaklaştı...
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