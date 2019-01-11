Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 490,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi yüzde 0,87 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,08 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Bugün açıklanan cari işlemler dengesinin, 986 milyon dolarla beklentilere paralel fazla vermesinin ardından 92.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, 91.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu ve Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açından BIST 100 endeksinde 88.500 ve 87.200 seviyelerinin destek, 92.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalmasını bekliyor. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 4 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 1 yükseleceği tahmin ediliyor.