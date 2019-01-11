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'nın doğum yeri olarak biliniyor... Ve rekor kırıldı!

'nın Kaş ilçesindeki Antik Kenti'ni 2018 yılında 303 bin 575 kişi ziyaret etti. Likya Birliği'nin başkenti ve en önemli kentinden biri olan 'nın doğum yeri olarak kabul edilen Patara Antik Kenti'ni 2018 yılında 303 bin 575 kişi ziyaret ederken, karşılığında 1 milyon 618 bin 348 gelir elde edildi. Bu ziyaretçi sayı ve sağlanan gelir, tüm zamanların rekoru oldu. 2017 yılında Patara Antik Kenti'ni 221 bin 404 kişi ziyaret ederken, karşılığında 749 bin 361 lira gelir sağlandı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 11:02
Noel Baba'nın doğum yeri olarak biliniyor... Ve rekor kırıldı!

Amerikan Anayasası'na ilham kaynağı olan Likya Birliği'nin meclis binasının bulunduğu Antik Kenti'nde 31 yıl önce Prof. Dr. Fahir Işık tarafından arkeolojik kazı başlatıldı. Halen Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından sürdürülen kazılarda ortaya çıkarılan Likya Birliği Meclisi Binası, TBMM tarafından restore ettirildi. Antik kentte kazılarda ortaya çıkarılan ana cadde, şehir takı, hamamlar, Neron Feneri, Patara Antik Tiyatrosu ve Bazalika gibi yapılar yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

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Noel Baba'nın doğum yeri olarak biliniyor... Ve rekor kırıldı!
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