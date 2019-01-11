Noel Baba'nın doğum yeri olarak biliniyor... Ve rekor kırıldı!

Amerikan Anayasası'na ilham kaynağı olan Likya Birliği'nin meclis binasının bulunduğu Patara Antik Kenti'nde 31 yıl önce Prof. Dr. Fahir Işık tarafından arkeolojik kazı başlatıldı. Halen Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından sürdürülen kazılarda ortaya çıkarılan Likya Birliği Meclisi Binası, TBMM tarafından restore ettirildi. Antik kentte kazılarda ortaya çıkarılan ana cadde, şehir takı, hamamlar, Neron Feneri, Patara Antik Tiyatrosu ve Bazalika gibi yapılar yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.