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Shell yatırıma devam edecek

Giriş Tarihi: 11.1.2019
Shell yatırıma devam edecek
Her gün 1 milyondan fazla kişiye hizmet veren Shell&Turcas, 11 farklı kategoride bin 500 farklı ürün sunduğu Shell Select marketleriyle 5 yılda, 42 şehirde 360 noktaya ulaştı. Shell & Turcas CEO'su Felix Faber, istasyonlarından akaryakıt alan her 2 kişiden birinin Shell Select marketlerini de ziyaret ettiğini söyledi. Faber, "Genç, dinamik nüfusu ve büyüyen ekonomisi ile Türkiye, Shell için öncelikli ülkeler arasında yer alıyor. Shell&Turcas olarak Türkiye'ye her zaman olduğu gibi yatırım yapmaya devam ediyoruz. Shell Select marketimiz ile misafirlerimizin akaryakıt dışındaki ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. 2020'de Shell Select Market sayısını 500'e çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.
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Shell yatırıma devam edecek
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