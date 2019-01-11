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Ziraat Bankası borcu yapılandırması nasıl olacak? Kredi kartı borç yapılandırması

Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde vatandaşlara borç yapılandırması müjdesini vermişti. Buna göre, kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çekenlere Ziraat Bankası kredi verecek. Kredi kartı borcu olan vatandaşlar Ziraat Bankası’ndan nasıl alınır? Kredi kartı borç yapılandırması? şeklinde araştırmalarını hızla sürdürerek konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Ziraat Bankası da merak edilen soruyu yanıtladı. İşte Birleştiren ihtiyaç kredisi ile ilgili tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 11.1.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 11.1.2019 09:51
Ziraat Bankası kredi kartı borcu yapılandırması nasıl olacak? Kredi kartı borç yapılandırması

Banka'dan yapılan açıklama şöyle:

"Ziraat Bankası, borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlatmıştır. Uygulama, Ziraat Bankası'na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızı da kapsayacaktır.

ile bireysel müşterilerimize Bankamızdaki ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını; gelirlerine uygun ödeme planı altında, uygun koşullarda birleştirme imkânı sunulmaktadır. Söz konusu ürün ile gerek Ziraat Bankası müşterilerinin, gerekse diğer banka müşterilerinin borçluluk düzeylerinin dengelenmesi, finansal yapılarının daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.


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Ziraat Bankası kredi kartı borcu yapılandırması nasıl olacak? Kredi kartı borç yapılandırması
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