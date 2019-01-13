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Bankacılığa kamu damgası

Kredilerde son 1 yıldaki 281 milyar liralık artışın 196 milyarını kamu bankaları sağladı. Sektörde yüzde 3.7, özel bankalarda 4.18 olan batık oranı kamularda ise 2.47’de kaldı

Giriş Tarihi: 13.1.2019
Bankacılığa kamu damgası
Ülkenin bilançosunu, kendi bilançolarının önüne koyan kamu bankaları, ağustos ayındaki kur saldırısının ardından elini taşın altına koydu. Kamunun borçlanma maliyetlerindeki artışla birlikte kredi musluklarını kapatan özel bankalarının aksine, sektörün lokomotifliğini üstlendi. Kamu bankaları bu fonlamayı sağlarken, kredi kalitesini de korumayı başardı. Son 1 yılda kredilerdeki 281 milyar liralık artışın, 196 milyar lirasını kamu bankaları sağladı. Kredi hacmi ağustostan kasım sonuna kadar 36 milyar lira azalırken, kamu bankalarınınki 31 milyar TL arttı. Kamu bankaları batık kredi rasyosunda da sektörün gerisinde kaldı. Batık kredi oranı sektörde yüzde 2.93'ten 3.70'e, yerli özel bankalarda yüzde 3.04'ten 4.18'e, yabancı mevduat bankalarında ise yüzde 3.71'den 5.03'e çıktı. Kriz lobisinin, ülkeye sahip çıktıkları için eleştirilerin hedef tahtası haline getirdiği kamu bankalarında ise bu oran yüzde 2.28'den 2.47'ye yükseldi.

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Bankacılığa kamu damgası
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