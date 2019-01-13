CK Enerji’den faturayı yüzde 30 düşüren öneri

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, elektrikli ev aletlerini doğru kullanarak elektrik faturalarında yaklaşık yüzde 30'a varan düşüşün mümkün olacağına dikkat çekti. Günde 5 saatlik kullanımla ayda 36 TL harcayan klasik ampulleri LED ampul ile değiştirerek sağlanacak tasarruf 23 TL'yi buluyor. Bulaşık makinesini tam kapasite doldurarak ayda 6 TL, ütüyü işlem bitmeden 5 dakika önce prizden çekip tabanındaki ısıyı kullanarak ayda 4 TL tasarruf etmek mümkün. CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, "Gelecek nesillerimiz için enerjimizi tasarruflu kullanmalıyız" dedi.