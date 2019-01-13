Her kuruşu ülkemize yatırdık

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep kökenli Şölen Çikolata'nın CEO'su Elif Çoban, "Kur yükselse de düşse de biz ülkemize güveniyoruz. Yatırımlarımızı son kuruşuna kadar ülkemize yaptık. Yat-kat almak yerine tüm gelirimizi yatırıma yönlendirdik. Şu anda sektörde ihracat lideriyiz" dedi.30 yıllık, 7 kardeş, anne-baba ortaklı bir aile firmasıyız. Her yıl çift haneli büyüyoruz. 2019'da satışlarımızı 2 milyar TL'ye çıkarmayı hedefliyoruz.Kolay bir süreçten geçmiyoruz, bu bir gerçek. Ancak şu anda hükümetin aldığı tüm aksiyonların doğru olduğunu ve piyasayı rahatlattığını düşünüyorum.Üretimimizin yüzde 60'ını, ihracat yoluyla 120 ülkeye satıyoruz. Ancak gelirlerimizin yüzde 95'ini ihracattan sağlıyoruz. En büyük pazarımız Avrupa. Latin Amerika pazarı çok hızlı gelişiyor. Var gücümüzle ihracatı artırmaya odaklandık bu dönemde. Ülkemize döviz girişi sağlamak için uğraşıyoruz. Ayrıca yabancılara Türkiye'ye yatırım yapmanın cazip olduğunu da anlatıyoruz. Bizim ülkemiz burası, elimizden geleni yapıyoruz.Ben yıllardan beri buna karşıyım aslında. Avrupa'da firma almak çok kârlı değil. Avrupalılar kâr etse neden şirketlerini satsınlar. Bizim yolumuz başkalarından farklı. Biz bu coğrafyada üretilmeyen ürünler üreteceğiz dedik. Bunu yapıyoruz.Finansal bir desteğe ihtiyacımız yok. Türkiye'de A raitingi olan firmalardan biriyiz. Ancak bilgi birikimimizden faydalanmak isteyenler var. Şu aşamada somut bir adım yok. Talepler çok fazla.Öğrenciykenbile çalıştığını söyleyen Elif Çoban, "Hiçbir zaman gelirimin yüzde 50'sinden fazlasını harcamadım. İnsan israfçı olmamalı. Öyle bir lüksümüz yok. Üretmeye kafa yormalıyız, tüketmeye değil. Boş yere para harcamam" dedi.İstanbul ve Gaziantep'te fabrikamız var. 600 milyon TL'lik yatırım yaptığımız Gaziantep'teki fabrikamız teknoloji ve inovasyonda ilk üçe girebilecek nitelikte. Avrupalılar bizi ve fabrikamızı konuşuyor. Hedefimiz gelişmiş ülkelerdeki pazar payımızı 5 yılda, 5 katına çıkarmak.Evet kurduk, perakende market zinciri Alman Lidl'ın en büyük uluslararası tedarikçisi olduk. Bu da yılda en az 15-20 milyon euroluk satış anlamına geliyor. Yabancılar fabrikaya gelip görünce ağızları açık kalıyor. Çünkü Avrupa'da böyle tesis yok. Lidle'in 17 bin satış noktası var. Bu işbirliği bize yeni kapılar açacak. Tarihimizde yaptığımız en başarılı iş diyebilirim. Bu bağlantıyla koşma dönemine geçtik. Emeklerimizin karşılığını aldık. Her yıl Avrupa'da yüzde 40-50 büyüyoruz.bin kişiye istihdam sağladıklarını söyleyen Elif Çoban'a göre mavi yakada işsizlik problemi yok. Hatta İstanbul'daki fabrikalarında çalıştıracak eleman bulamamaktan şikâyet eden Çoban, "Gaziantep'ten adam getiriyoruz. Yeni yeni biraz rahatladık. Ancak beyaz yakada işsizlik problemi var. Buna karşılık biz istediğimiz nitelikte çalışan bulmakta zorlanıyoruz. Herkes üniversiteyi bitiriyor. Masa başı iş istiyorlar. Ama böyle bir istihdam alanı yok. Buna bir çözüm bulmalıyız" şeklinde konuştu.