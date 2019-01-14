186 bin 600 esnafa 17.5 milyar kredi

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, küçük işletmeler ve esnaf için tüm imkânları seferber ederken devlet destekli krediler rekor seviyeye ulaştı. Esnafın 2018 yılında Halk Bankası ve Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti ile kullandığı kredi bakiyesi 18 milyar liraya ulaştı.Esnafa kredide sübvansiyon oranı yüzde 20'den yüzde 100'e çıkarırken, uygulamadan yararlananların sayısı 560 bine yaklaştı. Bu yıl küçük işletmeleri teşvik için girişimrisk sermayesi gibi yenilikçi finansman modelleri desteklenecek. Yılbaşından itibaren başlatılan devlet destekli alacak sigortası binlerce işletmenin elini güçlendirecek. Bu sistemle, KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememesi halinde, alacakların önemli bir kısmı oluşturulacak devlet destekli alacak sigortası havuzundan karşılanacak.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri'nin kefil olduğu 186 bin 599 esnaf ve sanatkâra 17.5 milyar lira kredi kullandırıldı" dedi. Bu yıl da Halkbank esnaf ve sanatkârların işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracak. Tahsis edilen tutarın 10 milyar liralık kısmı, yılın ilk 3 ayında verilecek. Halkbank 2002'de 154 milyon lira olan esnaf kredileri bakiyesini geçen yıl 202 kat artırarak 31.1 milyar liraya yükseltti. İşletme kredi limiti bugün itibariyle 2002'den itibaren 40 kat artışla 200 bin lira olarak uygulanırken, işyeri ve taşıt edindirme kredilerinde ise limit 500 bin liraya kadar çıkıyor. KOBİ Değer Kredisi'yle tüm sektörlerden yıllık cirosu 25 milyon liranın altındaki mikro ve küçük ölçekli KOBİ'lere 20 milyar liralık kredi paketiyle finansman desteği sağlanacak. Bu destek, aylık 1.54 faiz oranıyla, 6 ay anapara ödemesiz ve 35 ay vadeli olarak verilecek.TicaretBakanı Pekcan, 2018'de esnaf ve sanatkârların özel ve kamu bankalarından kullandıkları kredi miktarına ilişkin konuştu. Pekcan, "Bu kooperatifler Halk Bankası kaynaklarından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine faiz destekli krediler için kefalet veriyor. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin kefil olduğu 186 bin 599 esnaf ve sanatkâr, 17.5 milyar lira kredi kullandı" dedi.Hükümetesnaf ve sanatkârın faiz yükünü hafifletti. Kooperatifler tarafından uygulanan gecikme faizi oranı en üst sınırı, bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 25'ten yüzde 16'ya, bir aydan fazla gecikmelerde yüzde 37.5'ten 20'ye çekildi. Borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte 250 bin esnaf ve sanatkârın 1.5 milyar liraya ulaşan borundan yaklaşık 300 milyon liralık gecikme faizi düşmüş olacak.