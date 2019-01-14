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Altın ve dövize karşı alternatif yatırım tespihler araba fiyatına satılıyor!

’da yeni açılan bir evinde satışa sunulan tespihlerin fiyatı 2 bin lira ile 50 bin lira arasında satışa sunuluyor. Araba fiyatına satılan tespihler altın ve dolardan daha fazla getiri getirdiği için yatırım aracı olarak da kullanılıyor.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2019 14:08 Güncelleme Tarihi: 14.1.2019 14:09
Altın ve dövize karşı alternatif yatırım tespihler araba fiyatına satılıyor!

'da yeni açılan evinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen tespihçiler, tespih severlerle buluştu. 2 bin liradan 50 bin liraya kadar fiyatları olan tespihlerin görücüye çıktığı tespih evinde ikinci el araç fiyatına alıcılarıyla buluşuyor. Kehribar, oltu ve Osmanlı dökümü gibi onlarca çeşit tespihlerin satışa sunulduğu tespih evinde 25 bin TL'ye bir tespih satışı yapıldı. Tespih severler tespihin dolar ve altın yatırımdan daha çok getirisi olduğunu söyleyerek, tespihlerin de bir yatırım aracı olduğunu söyledi.

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Altın ve dövize karşı alternatif yatırım tespihler araba fiyatına satılıyor!
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