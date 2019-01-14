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Dolar bugün ne kadar? güncel döviz kuru dolar euro alış satış fiyatı

ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Güncel piyasalardaki rakamları takip eden bireyler, sadece ellerinde kur bulundurdukları için değil aynı zamanda altın fiyatlarını da doğrudan etkilediği için kur fiyatlarını takip etmeyi sürdürüyorlar. Yatırımcısından birikimcisine her kesimden her vatandaşın takip ettiği dolar fiyatları ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık. fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtını bu başlık altından takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 14.1.2019 08:45
Dolar bugün ne kadar? 14 Ocak güncel döviz kuru dolar euro alış satış fiyatı

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri hız kesmeden devam ediyor. Bir dönem 7 bandına yaklaşsa da daha sonra hükümet ve milletin el ele vererek yapılan operasyonları bertaraf etmesi sonucunda piyasalarda normalleşme süreci başlamıştı. Rakamların yükseldiği günden bu yana dolar ve euro fiyatları ile ilgili araştırmalar da hız kesmeden devam ediyor. Döviz kurları ile ilgili son dakika bilgileri ve uzman yorumlarını bu başlık altında sizler için hazırladık... Dolar ve euro bugün ne kadar?

EURO BUGÜN NE KADAR?

Piyasaların açıldığı haftanın ilk günü olan Pazartesi euro, 6.30 civarında seyrediyor.

piyasalar
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Dolar bugün ne kadar? 14 Ocak güncel döviz kuru dolar euro alış satış fiyatı
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