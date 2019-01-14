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gözaltındaki Çinli yöneticiyi kovdu

Giriş Tarihi: 14.1.2019
Teknoloji devi Huawei, hafta içinde Polonya'da gözaltına alınan ve casuslukla suçlanan satış yöneticisinin işine son verdi. Huawei'den yapılan açıklamada, "Polonya kanunlarını ihlal ettiği şüphesiyle gözaltına alınan Vang Veycing'in işine son verilmesi kararı alındı" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, "eylemlerinin şirketle hiçbir ilişkisi olmayan Vang'ın, Huawei'nin itibarına leke sürdüğü" belirtildi. Polonya İç Güvenlik Ajansı, Huawei'in Çinli yöneticisinin ve Polonya vatandaşı bir siber güvenlik uzmanının salı günü gözaltına alındığını açıklamıştı. Eski diplomat olan Çinli yönetici Vang ile geçmişte gizli servis ve telekom şirketi Orange için çalışan Polonya vatandaşının, "Çin devleti adına casusluk yapmakla" suçlandıkları belirtilmişti.
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Huawei gözaltındaki Çinli yöneticiyi kovdu
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