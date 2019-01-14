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Rolls-Royce 2018’de rekor kırdı

Giriş Tarihi: 14.1.2019
Rolls-Royce 2018’de rekor kırdı
Lüks otomobil markası Rolls-Royce, markanın 115 yıllık tarihindeki en yüksek satış rakamına ulaştı. 2018'de dünya genelinde 50'den fazla ülkede 4 bin 17 adet otomobil satışı gerçekleştirdi.
Markanın en büyük pazarı Amerika olurken, en çok satan modeller ise Wraith ve Down modelleri oldu. Şirketin yıldaki performansını açıklayan Rolls-Royce Motor Cars CEO'su Torsten Müller-Ötvös, dünyada tüm pazarlarda büyüdüklerini belirterek, 2018'in Rolls-Royce için en başarılı ve rekor bir yıl olduğunu söyledi. Müller-Ötvös, aynı başarıyı 2019'da da tekrarlayacaklarını kaydetti.
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Rolls-Royce 2018’de rekor kırdı
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