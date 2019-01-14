Vakıfbank'tan kredi kartı borç yapılandırması kampanyası! Vakıfbank kredi kartı kampanyası nedir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası'nın kredi kartı borçlularına yönelik kampanyasını AK Parti grup toplantısında açıklamıştı. Bugün de VakıfBank kredi kartı borç yapılandırması uygulamasını son dakika olarak açıkladı. VakıfBank, 3 büyük müjdeyi içeren 'yanındaki güç paketi' açıklamasında kart borçlarına yönelik 24 aya kadar yüzde 1,10 60 aya kadar ise yüzde 1,20 aylık faiz ile kredi kullandıracağı belirtildi. Peki uygulama neleri kapsıyor? İşte Vakıfbank'ın kredi kartı borç yapılandırması ile ilgili tüm ayrıntılar...