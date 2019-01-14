Yerli oto CEO'sunun Las Vegas çıkarması

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Otomotiv firmalarının yeni teknolojilerini sergilemek için tercih ettikleri Tüketici Elektroniği Fuarı CES, Türk otomotiv yöneticilerinin de gözdesi oldu. Son birkaç yıldır Detroit Otomobil Fuarı yerine, Las Vegas'da düzenlenen CES'i ziyaret eden Türk otomotivcilerin sayısı artmaya başladı. CES'in bu yılki ziyaretçileri arasında ise sürpriz bir isim vardı. Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu CEO'su Gürcan Karakaş da CES 2019'u ziyaret etti.Gürcan Karakaş dışında, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Farplas Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Serter, Farplas Otomotiv CEO'su Ömer Burhanoğlu da CES'i ziyaret edenler arasında yer aldı. Ayrıca Kanca ve Bosch gibi Türk otomotiv yan sanayi firmalarından yöneticiler de CES'i ziyaret etti.155 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 firmanın katıldığı fuar, 2018'de olduğu gibi otomotiv markalarının akınına uğradı. Fuara, Audi, BMW, Byton, Hyundai, Honda, FAW Group, Fiat-Chrysler Grup, Ford Motor, Kia, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota katıldı. 2018'de düzenlenen CES, ABD'de Detroit, Los Angeles, Şikago ve Newyork'dan sonra, en fazla otomobil markasının katıldığı beşinci fuar oldu.Otomotiv sektöründe 50 yıllık bir geçmişi bulunan Farplas Otomotiv, CES 2019'a katılan 10 Türk firmadan biri oldu. Farplas Otomotiv fuarda, iş girişimlerinden CSUM (Creative Solution for Urban Mobility) firmasının şehiriçi akıllı ulaşım çözümlerini sergiledi.