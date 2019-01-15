Babasını kanserden kaybedince bu işe girdi!

İstanbul'da işlettiği fırını kapatıp Bursa'nın Yenişehir ilçesine yerleşen Eren Başusta (35), kurduğu tesiste solucan gübresi üretmeye başladı. Başusta, "Babam akciğer kanserine yakalandı. Kemotarapi sürecinde doktorun bana 'Babanızı sağlıklı besleyin, bu çok önemli; özellikle organik ürünlerle besleyin' demesi hafızamdan hiç gitmedi. İnsanların sağlıklı beslenmesi için bu tesisi kurdum" diye konuştu.



İstanbul'da fırın işleten Eren Başusta, 3 yıl önce solucan gübresi üretimine merak sardı. Sektörle ilgili Kütahya'da eğitim alan Başusta, Bursa'nın Yenişehir ilçesi kırsal Çamönü Mahallesi'ne yerleşerek solucan gübresi üretim tesisi kurdu. Eren Başusta, tesiste solucan gübresi üretimine başladı.