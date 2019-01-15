Konya Şeker’den çiftçiye 2.26 milyar TL’lik ödeme

BUGÜN NELER OLDU

2018'deüreticiden 26 kalem tarımsal ürün alımı gerçekleştiren Konya Şeker, 50 bin çiftçiye 2 milyar 262 milyon TL ödeme yaptı. Konya Şeker, 2018'de doğrudan üreticiden yaklaşık 3 milyon 400 bin ton pancar, 102 bin ton patates, 100 bin ton ayçiçeği, 70 bin ton mısır, 306.334.266 litre süt, 25 bin ton buğday başta olmak üzere 26 kalem ürün alımı gerçekleştirdi.Türkiye'deki toplam tarımsal hasılanın yüzde 1'inin üzerinde bir rakama tekabül eden söz konusu ödeme, doğrudan üreticiye intikal etti.Konya Şeker'in amacının daha çok üreterek üreticilerine daha çok ürettirmek olduğunu söyleyen PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "Eğer biz, 'üreticimizin ürettiği her ürünü işleyebilecek tesislere sahip olmalıyız' demeseydik Konya Şeker'in bugün üreticiye ödeyebileceği ürün bedeli pancar bedeli ile sınırlı kalacak üstelik de üretici tüccarın veya piyasa belirleyicilerinin verdiği fiyata el mahkûm rıza göstermek zorunda kalacaktı" dedi.