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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Barbaros' paylaşımı

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019 10:21

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de bilimsel araştırma yapan Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma gemisine, TCG Barbaros fırkateyninin refakat ettiğini duyurdu.
Bakanlığa ait sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yapılan paylaşımda, "Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarımızda bilimsel araştırma faaliyetlerine devam etmekte olan Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma gemimize, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından sağlanan refakat görevi kapsamında halen TCG Barbaros fırkateyni de bölgede bulunmaktadır" denildi.
Twitter'da paylaşılan araştırma gemisi ve fırkateynin yer aldığı fotoğrafta ufuk çizgisinin üzerinde Barbaros Hayreddin Paşa'nın temsili resminin bulunması dikkat çekti.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Barbaros' paylaşımı
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