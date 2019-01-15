TMSF 955 şirketi yüzde 27 büyüttü

BUGÜN NELER OLDU

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, fonun kayyumluğunda idare edilen 955 şirket bulunduğunu belirterek, "Aktif büyüklükleri toplam 56.5 milyar, özkaynak 19.8 milyar lira seviyesinde. Çalışan sayısı da 44 bin 622 kişi. Bu şirketler genel olarak yüzde 27 büyüdü" dedi.Boydak Holding merkezinde düzenlenen 2018 değerlendirme toplantısına katılan Gülal, fona devredilen firmaların, ekonomiye güç katmaya devam ettiklerini söyledi. TMSF kayyumluğunda yönetilen şirketlerle ilgili bilgi veren Gülal, "Bu şirketler bize devredildiği andan itibaren tamamına 'milli servet' gözüyle bakıyoruz. Dolayısıyla bu şirketlerde bir irtifa kaybı olsun istemiyoruz. Çünkü TMSF kayyumluğunda yönetilen şirketlerde 44 bin çalışan var, bunun sosyal bir mesuliyeti bulunuyor. Bu şirketlerin ekonomik olarak irtifa kaybetmemesi, üretmeye ve istihdam yaratmaya devam etmesi lazım. Dolayısıyla ekonomik sorumluluğu üzerimizde. Bunlara milli servet ve milletin emaneti gözüyle bakıyoruz. O ihtimamla da şirketlerimize vaziyet etmeye çalışıyoruz" dedi.Boydak Holding'in Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi'nde 7 grup şirketinin bulunduğunu anlatan Gülal, holdingin insan kaynağında herhangi bir azalmaya gitmediğini vurguladı. Bağlı firmaların ihtiyaç duyması halinde yatırım yapmaktan da çekinmediklerini dile getiren Gülal, "Boydak Grubu'nun cirosu yüzde 14'lük artışla 9.8 milyar liraya yükseldi. İhracatı yüzde 5.1 artarak 391 milyon dolara çıktı. 2 yılda toplam yatırımlar ise 419 milyon lira. Boydak için bu yıl 500 milyon dolar ihracat hedefimiz olacak" dedi.Boydak Holding'in mobilya sektörünün hemen hemen yüzde 60'ına sahip olduğunu belirten Gülal, "Boydak Holding'i devraldığımızda grubun 383 milyon dolar banka borcu vardı. 2 yıllık süreçte 245 milyon dolar borç ödemesi gerçekleştirdik. Bugün holdingin toplam borcu 138 milyon dolar seviyesinde" dedi.Gülal,8 farklı sektörde faaliyet gösteren Boydak Holding'e Araplar'ın ilgisi olduğu söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını ve şirketin satılmayacağını söyledi. Gülal, "Boydak Holding'in ekonomik devamlılığında bir tehlike olmadığı gibi rakamları da büyüyerek devam etti. Boydak Holding'in an itibarıyla satışıyla ilgili düşüncemiz yok. Birinci derece mahkemesi müsadere kararı verdi ama karar kesinleşmedi. Dolayısıyla karar kesinleşinceye kadar emanete sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.