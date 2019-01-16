Hüseyin Aydın: Tek şart gelir

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın kredi kartı borç yapılandırmasının detaylarını anlattı. CNN Türk'te konuşan Aydın, 'Birleştirilen İhtiyaç Kredisi'ne başvurmak için tek şartın gelir olduğunu belirterek, "Bize başvurulduğunda hemen tüketici kredisi açıyoruz, karşı bankaya başvurarak, yaptığımız krediyi ilgili bankaya gönderiyoruz. Yeni bir tüketici kredisi oluyor. Borçlunun ödemesi rahatlatıyor. Örneğin 10 bin TL borca 60 ay vadede 250 taksit" dedi. Kredi kartından harcamaların 100 milyarı geçtiğini ifade eden Aydın, "Kredi kartı ödemelerinde yüzde 30 asgari ödeme yükümlülüğü var. Yüzde 2.5'la bunu kredilendiriyorsunuz. Bu öyle bir noktaya geliyor ki bir sarmala dönüşüyor. Borcu borçla ödüyor. 17 milyar civarında böyle bir rakam var. İkincisi normal ödemesi gereken tarihte ödemeyi yapamıyor. Kredi almışsanız 90 gün içinde ödemezseniz, takibe düşüyorsunuz. Takibe düştüğünüzde ise kredi alamıyorsunuz" diye konuştu.Hüseyin Aydın, cirosu 25 milyonun altında olan KOBİ'lere sağlanan "KOBİ Değer Kredisi"nin aylık faizinin 1.54 olduğunu ve 6 ay ödemesiz 36 ay vadede kullandırılacağını hatırlatarak, "Kredi başvuruları yarın (bugün) başlıyor" dedi. Yüzde 0.98 faizle verilen konut kredisi kampanyasıyla ilgili de bilgi veren Aydın, şunları kaydetti: "Konut firmalarıyla bir araya geldik, vatandaşlarımızın ev sahibi olması için böyle bir kampanya başlattık. Şu anda istediğimiz noktada değil. Ama iyi olacak inşallah. Önümüzdeki dönem inşallah konut faizleri aşağıya doğru seyredecek, bugün alamayan vatandaşlar o zaman alacaklar." Tarım sektörüne 80 milyar kredi verdiklerini anlatan Aydın, "Tarım sektörü Ziraat Bankası'nın vizyonudur. Tarımda kullanılan kredinin yüzde 65'i sadece bize aittir. Ziraat Bankası tarım vizyonundan vazgeçilmiş değil. Banka, enerji sektöründe, dış ticarette, alt yapıda, savunma sanayinde her yerde var" ifadesini kullandı.